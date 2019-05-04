Леді Гага приміряла стильну сукню від Marc Jacobs на борту літака: фото

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Леді Гага
Леді Гага / Instagram / @ladygaga

Популярна співачка та акторка Леді Гага сфотографувалася на борту приватного літака. Знаменитість летіла в Нью-Йорк, де 6 травня має пройти бал Інституту костюму Met Gala.

Нові знімки Леді Гага опублікувала на своїй сторінці в Instagram. У літаку співачка позувала у зеленій сукні від бренду Marc Jacobs з фруктовим принтом – грушами. На поясі зірка зав'язала картату сорочку.

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Її образ доповнили чорні черевики з колекції Dr. Martens. і... неголені ноги. У підписі Гага розповіла, що не епілювала ноги впродовж останніх чотирьох днів і це повністю завершує її кантрі look.

Леді Гага
Леді Гага / Instagram / @ladygaga

Леді Гага
Леді Гага / Instagram / @ladygaga

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Теги: LifeStyle Голлівуд Стиль і мода Леді Гага Музика
Джерело: LifeStyle 24
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