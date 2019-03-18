Леді Гага прийшла на світський захід з близьким другом: фото

Американська співачка Леді Гага, яка є однією з найепатажніших артисток світу, зуміла здивувати прихильників ефектним виходом. На церемонії Fashion Front Awards вона прийшла під руку зі своїм близьким другом – косметологом Фредеріком Аспірансою.

32-річна Леді Гага після виконання головної ролі у чуттєвому фільмі "Народження зірки" (A Star Is Born) привернула до себе чималу увагу громадськості. Тепер її особисте життя – чи не найпопулярніша тема у ЗМІ, а поява з Бредлі Купером породжує все більше чуток про роман.

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Та, мабуть, така популярність до вподоби Леді Газі, адже днями вона покрасувалась на червоній доріжці з іншим чоловіком. На урочисту церемонію Fashion Front Awards, що відбулась у Лос-Анджелесі 17 березня, зірка прийшла з косметологом Фредеріком Аспірансою. Поряд зі своїм другом артистка щасливо усміхалась та навіть демонструвала танцювальні па.



Леді Гага у Лос-Анджелесі / Getty Images

Не менш ефектним був і вигляд Леді Гаги на церемонії. Перед камерами співачка постала у чорно-білій сукні зі шкіряними вставками та пікантним декольте. Артистка зробила яскравий макіяж з акцентом на губи та ідеальну укладку волосся. Металеві сережки у формі сердець та взуття на підборах завершили look Леді Гаги.