Леді Гага прийшла на світський захід з близьким другом: фото

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Леді Гага на Fashion Front Awards
Леді Гага на Fashion Front Awards / www.gettyimages.com

Американська співачка Леді Гага, яка є однією з найепатажніших артисток світу, зуміла здивувати прихильників ефектним виходом. На церемонії Fashion Front Awards вона прийшла під руку зі своїм близьким другом – косметологом Фредеріком Аспірансою.

32-річна Леді Гага після виконання головної ролі у чуттєвому фільмі "Народження зірки" (A Star Is Born) привернула до себе чималу увагу громадськості. Тепер її особисте життя – чи не найпопулярніша тема у ЗМІ, а поява з Бредлі Купером породжує все більше чуток про роман. 

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Та, мабуть, така популярність до вподоби Леді Газі, адже днями вона покрасувалась на червоній доріжці з іншим чоловіком. На урочисту церемонію Fashion Front Awards, що відбулась у Лос-Анджелесі 17 березня, зірка прийшла з косметологом Фредеріком Аспірансою. Поряд зі своїм другом артистка щасливо усміхалась та навіть демонструвала танцювальні па.

Леді Гага у Лос-Анджелесі
Леді Гага у Лос-Анджелесі / Getty Images

Не менш ефектним був і вигляд Леді Гаги на церемонії. Перед камерами співачка постала у чорно-білій сукні зі шкіряними вставками та пікантним декольте. Артистка зробила яскравий макіяж з акцентом на губи та ідеальну укладку волосся. Металеві сережки у формі сердець та взуття на підборах завершили look Леді Гаги. 

Співачка Леді Гага зі своїм другом
Співачка Леді Гага зі своїм другом / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика Леді Гага
Джерело: LifeStyle 24
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