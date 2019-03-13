Леді Гага прокоментувала свою вагітність: неочікувані подробиці

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Леді Гага
Леді Гага / www.gettyimages.com

Після виступу на церемонії нагородження Оскар-2019 навколо дуета Бредлі Купера і Леді Гаги почали поширюватися численні скандальні чутки про їхній імовірний роман, а найнеочікуванішою новинаою стала інформація про вагітність співачки.

Розставити усі крапки над "і" Гага вирішила на своїй сторінці в Twitter. Артистка спростувала чутки про вагітність.

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"Кажуть, я вагітна? Так, я вагітна з #LG6", – написала Леді Гага.

Так, співачка підтвердила, що працює над своїм шостим студійним альбомом, а не є вагітною.

Напередодні Леді Гага стала гостею нового випуску з Джиммі Кіммелом Jimmy Kimmel Live, де вперше прокоментувала чутки про нібито її роман з Бредлі Купером.

Перше, що я хочу сказати, – соціальні мережі, вже вибачте за прямоту, – туалет в інтернеті. І те, що вони роблять з поп-культурою, просто жахливо. Люди побачили любов, і знаєте що? Саме цього ми і добивалися! Shallow – це пісня про кохання. "Народження зірки" – це кіно про любов. Ми так довго працювали над цим виступом, його випереджало кілька тижнів репетицій… Коли ти співаєш про любов, ти хочеш, щоб це почуття пережили люди, які слухають тебе. Я артистка і, на мою думку, ми з Бредлі проробили гарну роботу,
– наголосила виконавиця.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga)

 

 

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Теги: Музика Голлівуд LifeStyle Леді Гага
Джерело: LifeStyle 24
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