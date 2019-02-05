Леді Гага, Рамі Малек, Рейчел Вайс та інші зірки на ланчі номінантів на Оскар-2019: яскраві фото

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Леді Гага, Рамі Малек і Рейчел Вайс
Леді Гага, Рамі Малек і Рейчел Вайс / Колаж: 24 канал; фото Getty Images

Традиційно перед нагородженням на премію Оскар відбувається передсвяткова вечірка. Так, в понеділок, 4 лютого, в Беверлі-Гіллз світський захід відвідали голлівудські зірки, які стали предендентами на отримання престижної статуетки.

Головні претенденти на перемогу у номінаціях Оскар-2019 не могли не відвідати традиційний гала-вечір, який відбувається за декілька тижнів до самої події. Так, вчора на світському заході були присутні Леді Гага з Бредлі Купером, Рамі Малек, Гленн Клоуз, Емі Адамс, Рейчел Вайс та багато інших знаменитостей.

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Головною зіркою вечора стала 32-річна Леді Гага, яка обрала розкішну білу сукню для свого виходу. До слова, у вбранні світлого кольору співачка також прийшла на церемонію нагородження SAG Awards 2019. Однак цього разу вона обрала розкішне плаття від Louis Vuitton із закритим декольте і з пишними рукавами.

Леді Гага Народження зірки Оскар-2019
Леді Гага / Getty Images

48-річна Рейчел Вайс, яка номінована на "Найкращу жіночу роль другого плану" відвідала ланч у ніжній сукні пудрового кольору від Marc Jacobs. Шовковий пояс на талії підкреслив стрункість акторки, попри те, що нещодавно вона стала мамою вдруге.

Рейчел Вайс
Рейчел Вайс / Getty Images

Її колега по знімальному майданчику ("Фаворитка") і конкурентка за статуеткою в номінації "Найкраща жіноча роль другого плану" 44-річна Емі Адамс прийшла на вечірку в сукні смарагдового кольору з глибоким декольте від Oscar De La Renta.

Емі Адамс Фаворитка
Емі Адамс / Getty Images

А тріумфатор майже всіх нагород за 2018 і 2019 роки Рамі Малек обрав улюблений чорний смокінг і шовкову сорочку в тон.

Рамі Малек Богемна Рапсодія
Рамі Малек / Getty Images

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Теги: LifeStyle Голлівуд Мода Оскар-2019 Леді Гага
Джерело: 24 канал
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