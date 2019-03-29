Леді Гага розповіла, чому розірвала заручини з Крістіаном Карино

Знаменита співачка і головна героїня фільму "Народження зірки" розійшлася з нареченим Крістіаном Карино наприкінці лютого. Однак конкретну причину Леді Гага не називала. Через місяць після розірвання заручин знаменитість заговорила про те, що спровокувало розрив.

Про те, що Леді Гага, якій приписували роман з Бредлі Купером, розійшлася зі своїм нареченим стало відомо наприкінці лютого 2019 року. Зірка була в стосунках з Крістіаном Карино близько двох років. Однак знаменитість не розголошувала причин, які саме стали поштовхом до розриву перед весіллям.

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Як повідомляє Us Weekly, через місяць після заяви про скасування заручин, Леді Гага зізналася, що спонукало її до такого вчинку.

За словами співачки, її екс-коханий безпричинно і нескінченно її ревнував до будь-кого з її оточення. Під час кожної зустрічі він влаштовував їй допити, чим провокував нерви та сварки. Однак, як зазначено в джерелі, прийняти зірці таке рішення допомогла відкрита байдужість її друзів до Крістіана Карино.



Леді Гага та Крістіан Карино / Us Weekly