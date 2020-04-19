Леді Гага, Тейлор Свіфт і Біллі Айліш: як зірки зібрали понад 127 мільйонів доларів для медиків

Вчора, 18 квітня, відбувся грандіозний 8-годинний онлайн-концерт "Один світ: вдома разом" за участі найпопулярніших світових зірок. Музиканти долучилися до боротьби з коронавірусом та власною творчістю зібрали понад 127 мільйонів доларів для потреб ВООЗ.

Найприбутковіші галузі шоу-бізнесу залишилися без доходу в умовах пандемії коронавірусу. Проте світові знаменитості готові допомагати фінансово медикам, які цілодобово рятують життя пацієнтів та ризикують власним здоров'ям. Як інформує Global Citizen, музиканти об'єдналися для проведення спільного онлайн-концерту "Один світ: вдома разом".

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Кожен з артистів перебував вдома, проте глядачам вдалося відчути атмосферу справжнього єдиного шоу завдяки неперевершеній підготовці. Віртуальний концерт передбачав навіть ведучих, якими стали коміки Джиммі Фелон, Джиммі Кіммел та Стівен Кольбер.

Серед гучних імен, які підтримали інціативу організаторів Global Citizen, – Леді Гага, Біллі Айліш, Тейлор Свіфт, Ріта Ора, Елтон Джон, Сем Сміт, Пол Маккартні, гурти Rolling Stones та The Killers та інші. Впродовж 8 годин вони виконували свої хіти, об'єднавши весь світ в умовах ізоляції. Онлайн-трансляцію переглянули понад 19 мільйонів користувачів з різних куточків планети.

Онлайн-концерт "Один світ: вдома разом": дивіться відео онлайн

Музиканти зібрали 127, 9 мільйонів доларів – майже три з половиною мільярди гривень – для благодійного фонду Solidarity Response Fund, який був створений Всесвітньою організацією охорони здоров'я для фінансування боротьби з коронавірусом. Кошти спрямують медикам, які перебувають на передовій протидії COVID-19.

У світі підтверджено 2 341 066 випадків COVID-19. 161 324 людей померли від коронавірусу, 599 979 – одужали. Топ-5 країн за кількістю інфікованих: США (735 287), Іспанія (195 944), Італія (175 925), Франція (152 978) та Німеччина (143 724).