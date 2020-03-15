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Леді Гага відправилася на карантин через коронавірус

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Леді Гага на карантині / Instagram / @ladygaga

Знаменита співачка та акторка Леді Гага долучилася до числа тих зірок, які підтримують карантин. Зірка закликає всіх берегти себе та своїх рідних і по можливості самоізолюватися.

Вірусна пневмонія, яку спричинив коронавірус, змусила світових зірок скасувати свої виступи та втрутилася в їхні творчі плани. Тепер вони подорожують у захисних костюмах та масках, а деякі прийняли рішення відправитися на карантин, щоб не наражати на небезпеку себе та інших. Однією з таких знаменитостей стала Леді Гага, яка розповіла на своїй сторінці в інстаграмі про самоізоляцію.

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Артистка зазначила, що прийняла рішення самоізолюватися після розмов з деякими лікарями та вченими. Співачка зізналася,що дуже хоче зустрітися з батьками та бабусями, проте вважає, що наразі це недоцільно робити, оскільки не хоче ризикувати їхнім здоров'ям.

Найкорисніше, що ми можемо зробити – самоізолюватися, а не спілкуватися з людьми, які мають більше 65 років і великими компаніями,
– заявила Леді Гага.

Виконавиця сказала, що проводить час вдома зі своїми собаками.

Я люблю тебе, світе, ми все це переживемо,
– написала Леді Гага в публікації.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga)

Зазначимо, станом на 15 березня коронавірусом заразилися 156 400 осіб по всьому світу. Хвороба забрала життя 5 833 людей. Одужали майже 74 тисячі осіб.


Правила, які допоможуть зберегти життя / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Христина Кобак
Теги: Коронавірус Covid-19 Леді Гага LifeStyle
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