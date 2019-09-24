Леді Гага впала поруч з автівкою: співачку підозрюють у сп'янінні – відео

Американська виконавиця Леді Гага рідко з’являється не на офіційних заходах, тому фанати можуть лише здогадуватись про її хобі та відпочинок. 23 вересня зірка показала фанатам, що її вечір пройшов вдало.

У виданні TMZ з’явився відеоролик, на якому Леді Гага попід руку асистентки прямує до автомобіля, але, тільки-но відпустивши руку помічниці, оступається на тротуарі і падає біля дверей машини. Під крики "О, боже", "Ви в порядку" її одразу ж взялись піднімати, але через кілька секунд Леді Гага миловидно усміхнулась, показавши, що з нею все гаразд.

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Втім фанати вже встигли припустити, що насправді артистка перебрала з алкоголем, тому і не могла сама дійти до автомобіля та впала поруч з ним. Інші ж стверджують, що виною цьому були її темні окуляри, які співачка чомусь вирішила одягнути ввечері, і саме через них Гага не бачила, як сісти в автомобіль.

Що насправді сталось – невідомо, але такі історії з зірками вже трапляються не вперше. Знаменитостей часто ловлять напідпитку на виходах з ресторанів і готелів, через що вони одразу стають зірками всіх таблоїдів.