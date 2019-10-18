Леді Гага впала зі сцени в обіймах шанувальника: відео з концерту

Американська співачка Леді Гага впала зі сцени на своєму концерті в Лас-Вегасі. У мережі з'явилося відео, на якому зірка заскочила на прихильника та трималася за шию, еротично рухаючись. Однак фанат не втримався на ногах, відтак знаменитість потрапила у курйозний інцидент.

Концерт пройшов 17 жовтня, а відео падіння Леді Гаги зі сцени разом зі своїм прихильником швидко стало вірусним у мережі.

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На ролику видно, як співачка запросила шанувальника на сцену і неочікувано застрибнула на чоловіка. Фанат не втримався на ногах та разом з Гагою впав зі сцени на глядачів.

Після інциденту зірка оговталася та продовжила співати.

Леді Гага впала зі сцени: дивіться відео

Додамо, у червні 2019 року Леді Гага також виступала у Лас-Вегасі. Однак концерт обернувся чималим курйозом: артистка ледь не впала на сцені через складну конструкцію.