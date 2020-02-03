Леді Гага закрутила новий роман з мільйонером, – ЗМІ

Американська попспівачка Леді Гага не втрачає можливості налагодити особисте життя. Папараці сфотографували її з новим бойфрендом та тільки тепер з'ясували, ким є таємничий обранець зірки.

Як повідомляє таблоїд Page Six, 33-річна Леді Гага почала зустрічатись із бізнесменом та відомим інвестором Майклом Поланскі. Чоловік навчався у Гарварді на факультеті прикладної математики та інформатики і є чудовим аналітиком. Саме завдяки освіті він не тільки продовжив працювати за спеціальністю, але й заробив на цьому мільйони доларів.

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Відомо, що Майкл Поланскі є генеральним директором компанії Parker Group, що розташована у Сан-Франциско. Також він очолює Інститут імунотерапії раку.

Майкл – це справді розумний хлопець, дуже серйозний, який ніколи не упускає можливостей,

– розповіли джерела таблоїду.

За словами інсайдерів, Майкл познайомився з Леді Гагою на благодійному вечорі в Лос-Анджелесі, що пройшов у грудні 2019 року. Саме бізнесмен організував захід та не залишив без уваги зіркову гостю. Відтоді пара почала таємно зустрічатись і вже встигла разом відвідати день народження співзасновника Facebook Шона Паркера.

Наразі ані Леді Гага, ані Майкл Поланскі не коментують чутки про роман. Однак у мережі з'явились перші романтичні кадри пари, які свідчать про те, що зірки таки будують стосунки.

Що відомо про особисте життя Леді Гаги?

Ще від початку вокальної кар'єри журналісти ретельно стежили за приватним життям Леді Гаги. Адже громадськість завжди цікавило: який чоловік зможе підкорити таку волелюбну і харизматичну співачку. Та під особливим наглядом будні Леді Гаги опинились після її участі у фільмі "Народження зірки". Партнером артистки по оскароносній кінострічці став голлівудський актор Бредлі Купер, який після прем'єри розірвав стосунки з Іриною Шейк. Тоді чи не всі західні ЗМІ шукали підтвердження роману між зірками, а сама Леді Гага публічно спростовувала всі підозри журналістів.



До цього епатажна співачка мала невдалі стосунки з Тейлором Кінні та розрив заручин з Крістіаном Каріно. Запаморочливий роман з Деном Гортоном також не мав продовження.