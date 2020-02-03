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Леді Гага закрутила новий роман з мільйонером, – ЗМІ

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Леді Гага закрутила новий роман / Instagram / @ladygaga

Американська попспівачка Леді Гага не втрачає можливості налагодити особисте життя. Папараці сфотографували її з новим бойфрендом та тільки тепер з'ясували, ким є таємничий обранець зірки.

Як повідомляє таблоїд Page Six, 33-річна Леді Гага почала зустрічатись із бізнесменом та відомим інвестором Майклом Поланскі. Чоловік навчався у Гарварді на факультеті прикладної математики та інформатики і є чудовим аналітиком. Саме завдяки освіті він не тільки продовжив працювати за спеціальністю, але й заробив на цьому мільйони доларів.

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Відомо, що Майкл Поланскі є генеральним директором компанії Parker Group, що розташована у Сан-Франциско. Також він очолює Інститут імунотерапії раку.

Майкл – це справді розумний хлопець, дуже серйозний, який ніколи не упускає можливостей,
– розповіли джерела таблоїду. 

За словами інсайдерів, Майкл познайомився з Леді Гагою на благодійному вечорі в Лос-Анджелесі, що  пройшов у грудні 2019 року. Саме бізнесмен організував захід та не залишив без уваги зіркову гостю. Відтоді пара почала таємно зустрічатись і вже встигла разом відвідати день народження співзасновника Facebook Шона Паркера.

Наразі ані Леді Гага, ані Майкл Поланскі не коментують чутки про роман. Однак у мережі з'явились перші романтичні кадри пари, які свідчать про те, що зірки таки будують стосунки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Page Six (@pagesix)

Що відомо про особисте життя Леді Гаги? 
Ще від початку вокальної кар'єри журналісти ретельно стежили за приватним життям Леді Гаги. Адже громадськість завжди цікавило: який чоловік зможе підкорити таку волелюбну і харизматичну співачку. Та під особливим наглядом будні Леді Гаги опинились після її участі у фільмі "Народження зірки". Партнером артистки по оскароносній кінострічці став голлівудський актор Бредлі Купер, який після прем'єри розірвав стосунки з Іриною Шейк. Тоді чи не всі західні ЗМІ шукали підтвердження роману між зірками, а сама Леді Гага публічно спростовувала всі підозри журналістів.

До цього епатажна співачка мала невдалі стосунки з Тейлором Кінні та розрив заручин з Крістіаном Каріно. Запаморочливий роман з Деном Гортоном також не мав продовження. 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Леді Гага Зіркові романи
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