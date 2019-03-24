Леді Гага закрутила роман з голлівудським актором Джеремі Реннером, – ЗМІ

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Леді Гага закрутила роман з Джеремі Реннером
Леді Гага закрутила роман з Джеремі Реннером / people.com

Не встигли прихильники Леді Гаги натішитись інформацією про ймовірний роман співачки з актором Бредлі Купером, як західні ЗМІ стверджують, що артистка має стосунки з іншим знаменитим красенем. За словами інсайдерів, обранцем оскароносної зірки є Джеремі Реннер.

Американська поп-діва Леді Гага після ролі в романтичній кінострічці "Народження зірки" (A Star Is Born) привернула чималу увагу громадськості до особистого життя. Як повідомляє People, тепер артистка розпочала стосунки з 48-річним актором Джеремі Реннером. 

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За словами інсайдерів з близького оточення зірки, Леді Гага сходила на кілька побачень з голлівудським красенем. Наразі представники обох знаменитостей відмовляються коментувати чутки про їх роман. 

Леді Гага закрутила роман
Леді Гага закрутила роман з Джеремі Реннером / Факти

Сам Джеремі Реннер може похизуватись чималою кар'єрою та успіхами. Актор зіграв ролі у понад 40 голлівудських кінострічках, які відзначились успіхом у прокаті. Зокрема, найвідомішими роботами Реннера є участь у серії фільмів "Месники" (The Avengers), кінострічці "Володар бурі" (The Hurt Locker), "Ти квач" (Tag) та "Місія нездійсненна 5" (Mission: Impossible – Rogue Nation). В одному з інтерв'ю він розповідав, що з дитинства захоплювався музикою. Відтак у них з Леді Гагою є спільна пристрасть. 

Я займався музикою з 12 років. Просто не хотів перетворювати її в бізнес, – зізнався Джеремі Реннер. 

Щодо особистого життя, то голлівудський актор був одружений з моделлю Сонні Пачеко. У пари народилася донька Ава, яку вони спільно виховують. 

Що відомо про особисте життя Леді Гаги?

Вкінці лютого 2019 року західні ЗМІ вибухнули новиною: Леді Гага розірвала заручини з музичним агентом Крістіаном Карино. Про їхній роман журналісти заговорила ще взимку 2017-го. Згодом інсайдери розповіли про заручини епатажної артистки. А вже у січні 2018 року Леді Гага засвітила обручку на церемонії нагородження премії Греммі та ніжним поцілунком підтвердила всі чутки.

Що повпливало на ніжні стосунки закоханих – наразі невідомо. Однак після оголошення про розрив, у мережі одразу ж припустили, що Леді Гага закрутила роман зі своїм колегою по фільму "Народження зірки" – Бредлі Купером. Актори підігріли чутки під час вручення нагород Оскар-2019, де вони чуттєво виконали хіт Shallow, зірвавши овації в залі. Згодом співачку навіть запідозрили у вагітності, однак вона  гумором спростувала цю інформацію. 

Люди побачили любов, і знаєте що? Саме цього ми і добивалися! Shallow – це пісня про кохання. "Народження зірки" – це кіно про любов. Ми так довго працювали над цим виступом, його випереджало кілька тижнів репетицій… Коли ти співаєш про любов, ти хочеш, щоб це почуття пережили люди, які слухають тебе. Я артистка і, на мою думку, ми з Бредлі проробили гарну роботу, 
– ствердила Леді Гага.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Леді Гага Зіркові романи Музика Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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