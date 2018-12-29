Леді Гага засвітила екстравагантні вбрання в Лас-Вегасі: яскраві фото

Співачка Леді Гага вміє здивувати своїх прихильників. У Лас-Вегасі вона продемонструвала екстравагантні вбрання на шоу в космічному стилі.

Американська поп-діва Леді Гага полюбляє екстравагантні та незвичні вбрання, які хтось інший навряд чи одів би. Не боїться зірка експериментувати й з макіяжем, кольором волосся та зачісками. Однак найяскравіші образи артистка береже для виходу на сцену.

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У Лас-Вегасі відгримів перший анонсований концерт Леді Гаги із серії "Enigma". Виступ співачки пройшов у космічному стилі. Перед концертом артистка показала тизер, в якому засвітила незвичних персонажів, зокрема, космічну білявку з електричними зарядами. Ролик був подібний до футуристичного блокбастера в стилі відеоігор, що відзначили користувачі мережі.

Дивіться тизер до шоу "Enigma" від Леді Гаги (відео):

Цю яскраву тему Леді Гага продовжила під час концерту в Лас-Вегасі. Хоч там і не було футуристичного альтер-его зірки, однак її образи здивували всіх прихильників. Співачка виходила на сцену у блискучому боді та блакитній перуці, сріблястому костюмі, чорно-зеленому латексному вбранні та фіолетовому купальнику. Всі образи були епатажними та досить звабливими.