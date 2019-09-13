Леді Гага знялася для обкладинки глянцю: приголомшливі фото і відверті зізнання співачки

Відома своїм епатажним стилем співачка стала зіркою жовтневого номера популярного американського глянцю. На обкладинці Леді Гага, яка зіграла головну роль у фільмі "Народження зірки", постала звичних для неї образах, а під час зйомки наважилася на відвертості для номера.

Приголомшливим кадром зі зйомки для Allure артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Однак більше фото представники глянцю опублікували на офіційній сторінці журналу. На кожній з представлених світлин Леді Гага постала у розкішних і водночас епатажних образах. Проте, як зазначають шанувальники в коментарях, такий стиль – цілком звичний для артистки.

На обкладинці співачка постала з красивою плетеною зачіскою і, як можна побачити, в яскравій золотистій сукні, завдяки якій оголила плечі. На інших кадрах вона приміряла більш футуристичні образи, які складалися з масивного декору і пір'я.

Під час зйомки Леді Гага розповіла про те, як зароджувався її епатажний стиль і чому саме вона обрала такий напрям серед безлічі інших.

Насправді Леді Гага народилася, коли я почала користуватися косметикою. Я завжди любила робити яскравий макіяж, щоб мене було видно здалеку. У мої юні роки мені подобалося ховатися за цими соковитими фарбами – бордові губи, сині повіки. Це виглядалося трохи дико, але мені було так комфортно,

– зізналася співачка.

Після цього Леді Гага, яка є іконою стилю, відважності та самовираження для мільйонів шанувальників зазначила, що, попри це все, вона не бачить у собі привабливості.

Ніколи не вважала себе красивою. І досі трапляються дні, коли я не можу дивитися в дзеркало. Хоча, здавалося б, за стільки років можна звикнути до себе і набути впевненості. Напевно, це те, що об'єднує всіх нас – іноді ми порівнюємо себе з іншими не на нашу користь. І всю свою кар'єру я вчуся цього не робити,

– ствердила Леді Гага.