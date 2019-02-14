Леді Гага зробила тату на честь фільму "Народження зірки": фото

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Леді Гага
Леді Гага / www.gettyimages.com

Знаменита співачка Леді Гага, яка є однією з найпопулярніших та найбільш впізнаваних зірок, приголомшила світ своєю роллю у фільмі "Народження зірки". На честь стрічки знаменитість вирішила зробити татуювання на спині.

Нові фото тату Леді Гага опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На спині зірки зображений контур бутона троянди на стеблі.

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Малюнок на тілі артистки оточує напис "La Vie en Rose", який в перекладі з французької означає "Життя в рожевому кольорі". Саме так називається пісня легендарної Едіт Піаф, яку героїня Леді Гаги виконала при зустрічі з героєм Бредлі Купера у фільмі "Народження зірки".

"Мій спинний мозок тепер троянда", – прокоментувала світлину співачка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga)

 

Однак це не єдине нове татуювання, яке зробила співачка. Леді Гага набила своє ім'я, записане на нотному стані чотирма нотами ( "сіль" – "ля" – "сіль" – "ля", які в англійській версії позначаються як G-A-G-A).

Але вийшла помилка: замість п'яти ліній нотного стану на руці Гаги з'явилися тільки чотири. Уважні читачі помітили це і повідомили зірку у коментарях.

 

Леді Гага відразу відповіла на коментар і згодом опублікувала фото з виправленим тату.

"Запобігла музичній кризі. Бідолаха випила забагато текіли і забула п'яту лінію нотного стану. А ось і правильно", – додала співачка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga)

 

 

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Теги: LifeStyle Музика Леді Гага
Джерело: 24 канал
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