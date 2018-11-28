Леді Гагу назвали найкращою актрисою року

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Леді Гагу назвали найкращою актрисою року
Леді Гагу назвали найкращою актрисою року / Getty Images : Колаж – 24 канал

Американська співачка Леді Гага отримала почесне звання "Найкращої актриси року". Таке рішення прийняла Національна рада кінокритиків США, яка схвально оцінила знамениту стрічку "Народження зірки".

Національна рада кінокритиків США 27 листопада оголосила переможців премії за результатами фільмів, прем’єри яких відбувались протягом 2018 року.

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Відтак, співачка Леді Гага стала найкращою актрисою за головну участь у фільмі "Народження зірки", у якому зіграла з актором Бредлі Купером, який водночас став і режисером стрічки. Українська прем’єра фільму відбулась 11 жовтня. Детальніше про фільм ви можете прочитати тут.

"Народження зірки": дивитись трейлер фільму онлайн

Звання "Найкращого актора року" отримав американський актор Вігго Мортенсен, який зіграв у фільмі "Зелена книга". Цей же фільм став найкращим у своїй категорії і почесну нагороду забере режисер кінокартини Пітер Фарреллі.

Найкращим анімаційним фільмом стала "Суперсімейка-2" режисера Бреда Берда, а найкращим фільмом іноземною мовою – "Холодна війна" режисера Павла Павліковського.

Нагородження Національною радою кінокритиків США відбудеться на концерті NBR Awards 8 січня 2019 року. Варто додати, що підсумки цієї нагороди часто збігаються з визначенням лауреатів премії "Оскар", яка відбудеться 24 лютого 2019 року в театрі Dolby Theatre у Лос-Анджелесі.

Теги: LifeStyle Леді Гага Кіно Нагороди
Джерело: The Daily Mail
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