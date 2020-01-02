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Леді Гагу застали за пристрасним поцілунком з таємничим незнайомцем: відео

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Леді Гага / Instagram / @ladygaga

Новорічну ніч легендарна американська співачка, яка лише нещодавно оголосила про свій вільний статус, святкувала в обіймах коханого. Пару під бій курантів за поцілунком помітили гості ресторану "The NoMad" у Лас-Вегасі. Після святкування вони разом покинули заклад.

Голлівудська акторка і титулована співачка Леді Гага планувала вийти заміж за музичного агента Крістіана Карино. Однак в лютому 2019 року пара раптово скасувала заручини та оголосила про завершення стосунків. Наприкінці липня папараці вдалось зняти артистку, коли вона ніжно цілувала нового бойфренда – звукорежисера Дена Гортона. Однак і ці стосунки Леді Гаги довго не тривали, про що вона по-особливому сповістила прихильникам на сторінках свого інстаграму. 

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Проте зірка не звикла бути самотньою довго.Так у 2020 рік вона увійшла з новими стосунками. Хто став черговим обранцем співачки поки залишається в таємниці. Однак випадковим свідкам вдалося зафільмувати знаменитість в обіймах незнайомця. 

Новорічну ніч Леді Гага зустріла у розкішному ресторані "The NoMad" у Лас-Вегасі. Як тільки ведучий святкової вечірки розпочав відлік до старту нового десятиліття, виконавиця скочила зі свого місця та впала в обійми чоловіка. Не зважаючи на пильну увагу публіки, Леді Гага пристрасно поцілувала свого нового бойфренда. 

Відео швидко заполонило мережу. 

Під ранок закохані разом покинули заклад на машині знаменитої співачки, постійно тримаючись за руки. Публіцист газети "Las Vegas Review-Journal" зазначив на особисті сторінці в твіттері, що бородатого брюнета звати Майкл. 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Леді Гага Зіркові романи
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