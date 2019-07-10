Леді Кітті Спенсер приголомшила розкішною сукнею на світському заході: яскраві фото

28-річна племінниця принцеси Діани Леді Кітті Спенсер просто зачарувала своєю появою всіх присутніх гостей і прихильників у мережі на закритій вечірці. Відома модель стала гостею заходу, який присвячувався запуску нового аромату Bvlgari.

Вже кілька тижнів поспіль Леді Кітті Спенсер не припиняє тішити фанатів своїми бездоганними виходами. Кожна її поява на публіці перевершує попередню. Однак останній вихід безумовно приголомшив найбільше серед усіх інших.

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28-річна популярна модель з'явилася на світському заході з нагоди презентації нового аромату Bvlgari під назвою Splendida Tubereuse Mystique. Оскільки Кітті Спенсер є амбасадором (представником) лінійки аксесуарів, тому на запуск нового парфуму вона не могла не прийти.

Перед камерами фотографів племінниця принцеси Діани постала у розкішній сукні з прозорої тканини з вишитими рожевими квітами. ЇЇ образ довершили аксесуари від марки Bvlgari і макіяж з акцентом на очі.



Кітті Спенсер / Getty Images