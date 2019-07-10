Леді Кітті Спенсер приголомшила розкішною сукнею на світському заході: яскраві фото

56 Читать новость на русском
Кітті Спенсер
Кітті Спенсер / Getty Images

28-річна племінниця принцеси Діани Леді Кітті Спенсер просто зачарувала своєю появою всіх присутніх гостей і прихильників у мережі на закритій вечірці. Відома модель стала гостею заходу, який присвячувався запуску нового аромату Bvlgari.

Вже кілька тижнів поспіль Леді Кітті Спенсер не припиняє тішити фанатів своїми бездоганними виходами. Кожна її поява на публіці перевершує попередню. Однак останній вихід безумовно приголомшив найбільше серед усіх інших.

Читайте також: Племінниця принцеси Діани Кітті Спенсер зачарувала появою в Кенсінгтонських садах: розкішні фото

28-річна популярна модель з'явилася на світському заході з нагоди презентації нового аромату Bvlgari під назвою Splendida Tubereuse Mystique. Оскільки Кітті Спенсер є амбасадором (представником) лінійки аксесуарів, тому на запуск нового парфуму вона не могла не прийти.

Перед камерами фотографів племінниця принцеси Діани постала у розкішній сукні з прозорої тканини з вишитими рожевими квітами. ЇЇ образ довершили аксесуари від марки Bvlgari і макіяж з акцентом на очі.

Кітті Спенсер
Кітті Спенсер / Getty Images 

Кітті Спенсе р
Кітті Спенсер / Getty Images

blog_ava
Іди гуляй, Господи, – Зеленський вигнав із зустрічі раніше засудженого чиновника: відео
сьогодні
24706
Теги: LifeStyle Стиль і мода
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Місячний календар стрижок на липень 2019: цікаві поради
сьогодні 17:04 Місячний календар стрижок на липень 2019: цікаві поради
2411
Куди піти у Відні: вражаючі місця, які повинен побачити кожен
9 липня 21:01 Куди піти у Відні: вражаючі місця, які повинен побачити кожен
Альона Захарова 791
Bottle cap challenge: як Стейтем, Дженнер, Могилевська та інші епатують в мережі
9 липня 12:30 Bottle cap challenge: як Стейтем, Дженнер, Могилевська та інші епатують в мережі
905
Maluma вийшов на сцену з українським прапором: промовисті фото та відео
9 липня 10:39 Maluma вийшов на сцену з українським прапором: промовисті фото та відео
3632
Atlas Weekend 2019: програма на всі дні, учасники фестивалю і ціни на квитки
9 липня 10:12 Atlas Weekend 2019: програма на всі дні, учасники фестивалю і ціни на квитки
1395
Новини
Більше новин
Залиште відгук