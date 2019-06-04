Леді в білому: Кейт Міддлтон, Єлизавета ІІ і Меланія Трамп прийшли на вечерю в розкішних сукнях

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Дональд і Меланія Трамп з Єлизаветою ІІ
Дональд і Меланія Трамп з Єлизаветою ІІ / Getty Images

Напередодні президентське подружжя США прибуло до Лондона з триденним візитом. У перший день перебування в столиці Великобританії Дональд і Меланія Трамп були запрошені на гала-вечерю в Букінгемському палаці. Представниці королівської сім’ї і перша леді США обрали світлі образи для урочистого банкету.

У понеділок ввечері, 3 червня, у королівській резиденції відбулася звана вечеря з нагоди візиту 72-річного Дональда Трампа і 49-річної Меланії Трамп. Окрім Єлизавети ІІ на банкеті були присутні принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз, герцоги Кембриджські, принц Гаррі, а також донька президента США Іванка Трамп.

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Після того, як перша леді США засвітила інтимні частини грудей під час першого візиту до Букінгемського палацу, вона обрала сукню тієї ж кольорової гами. На ній було біле вечірнє плаття від Dior. Вбрання на коротких рукавах доповнили рукавички до ліктя і діамантові прикраси, які красувалися на вухах завдяки високій зачісці. Єлизавета ІІ і Камілла Паркер-Боулз також обрали білосніжні вбрання для особливого вечора. Їхні образи доповнювали дорогоцінні аксесуари та бездоганні укладки.

Трампи в Букінгемському палаці
Дональд і Меланія Трамп на гала-вечорі в Букінгемському палаці / Getty Images

На зустріч з американським президентом і його дружиною Кейт Міддлтон також одягнула білу розкішну сукню від Alexander McQueen. Її вбрання відрізнялося пишною спідницею і рюшами по всій довжині. Також варто відзначити, що для гала-вечері герцогиня Кембриджська вперше одягнула Королівський Орден Вікторії, яким Єлизавета ІІ нагородила її у травні. Також вона одягнула одну з улюблених діамантових тіар Її Величності – "Вузлики кохання". Її колись носила принцеса Діана.

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон на вечері з Дональдом і Меланією Трамп / Getty Images

Макіяж Кейт Міддтон
Макіяж Кейт Міддлтон для гала-вечора з Дональдом і Меланією Трамп / Getty Images
 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Королівська сім'я Меланія Трамп Дональд Трамп Кейт Міддлтон Єлизавета II
Джерело: LifeStyle 24
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