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"Легенда про Зеленого лицаря": сюжет і трейлер новинки кіно

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"Легенда про Зеленого лицаря": сюжет і трейлер дивитись онлайн / hnentertainment.co

Кіномани в очікуванні нового фентезійного фільму, якому вже пророкують чималий успіх. Днями у мережі з'явився офіційний трейлер фільму "Легенда про Зеленого лицаря" (The Green Knight), який поступово підкорює ютуб.

Відомо, що кінострічка допоможе глядачам по-іншому подивитись на класичну легенду з артурівського циклу про Гавейна. Сюжет фільму "Легенда про Зеленого лицаря" заснований на подорожі головного героя – безрозсудного і впертого племінника Короля Артура. Він хоче битись із Зеленим лицарем та довести свою цінність в очах родини і королівства. Однак мандрівка допоможе Гавейну поборотися зі спокусами тіла і духу, примарами, злодіями і інтриганами, яких він зустріне на своєму шляху.

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Режисером фентезійної кінострічки виступив американець Девід Лоурі. Саме він майстерно втілив історію популярної легенди, яка датована XIV століттям. Приголомшує і акторський склад кінострічки, який підвищує рейтинг фільму.

Головні герої та ролі: 

  • Дев Патель – професор Гавейн
  • Алісія Вікандер – леді Ессель
  • Джоел Едгертон – лорд
  • Саріта Чоудрі – мати
  • Шон Харріс – король
  • Кейт Дікі – королева
  • Ралф Айнесон – Зелений лицар

Прем'єра кінострічки в Україні запланована на 11 червня 2020 року. А от у світі дебютні покази пройдуть з 29 травня.

"Легенда про Зеленого лицаря": дивіться трейлер до фільму українською

"Легенда про Зеленого лицаря": дивіться трейлер до фільму англійською

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
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