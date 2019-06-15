Легенда українського кіно: 17 цікавих фактів з життя легендарного Миколайчука

Іван Миколайчук вважається одним з найвидатніших акторів за всю історію кінематографа в Україні. Саме він для українців став образом людини, яка протягом тривалого часу пробуджувала національний дух.

Сьогодні, 15 червня, виповнюється 78 років від дня народження справжньої української кінозірки, режисера та сценариста Івана Миколайчука. Тож журналісти LifeStyle 24 підготували підбірку цікавих деталей з життя геніального актора.

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1. Іван народився 15 червня 1941 року в селі Чортория Чернівецької області в родині залізничника-обхідника. Він був четвертою дитиною у десятидітній сім’ї.

2. Миколайчук був надзвичайно талановитим – у 1960-70-их роках його запрошували на зйомки майже всіх фільмів. Актор встиг зіграти 34 ролі у кіно, написав 9 сценаріїв, а також у його доробку 2 режисерські роботи. Серед найвідоміших стрічок: "Тіні забутих предків", "Вавилон ХХ", "Гадюка", "Комісари", "Повернення Батерфляй", "Біла птаха з чорною ознакою", "Пропала грамота", "Така пізня, така тепла осінь!", "На вістрі меча" та інші.



Іван Миколайчук зіграв головну роль у фільмі "Тіні забутих предків"

3. У 1962 році він одружився з Марією Карп'юк, з якою познайомився під час роботи у театрі. На церемонію наречена одягла яскраво-салатову сукню з капрону, замість фати вона прикріпила до зачіски білу квітку. А зйомки культового кіно "Тіней забутих предків" стали для них медовим місяцем.

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Іван Миколайчук одружився з Марією Карп’юк

4. Культовий фільм "Тіні забутих предків", де Іван зіграв головну роль, приніс Миколайчуку нечувану популярність і славу. Режисер Сергій Параджанов навіть вивчав гру Івана, "бо той грав, наче жив". Параджанов говорив, що він особисто не знає більш національного генія.

Якби моя воля – заборонив би Миколайчуку зніматися, бо так зіграти можна тільки раз,

– казав захоплений Параджанов.

На рахунку стрічки "Тіні забутих предків": 39 міжнародних нагород, 28 призів різних кінофестивалів, 24 з яких гран-прі. Фільм занесений до Книги рекордів Гіннеса, а також входить у топ-20 кращих кінострічок світу.

5. Івана Миколайчука навіть запрошували на роботу до Голлівуду.

6. Коли Іван Миколайчук перебував на зйомках у Болгарії, до нього в гримерку зайшов знаменитий на той час Жан-Поль Бельмондо. Французький актор висловив українцю своє захоплення щодо його майстерної акторської гри.

7. Миколайчук був надзвичайно добрим. Він з дружиною прожив 10 років в однокімнатній квартирі у Києві, бо, за словами дружини, чоловік кілька разів віддавав свою чергу на отримання трикімнатної квартири друзям. Навіть віддав чергу на авто акторові Аліму Федоринському – потім колега підвозив подружжя при потребі. Також більшу частину зароблених грошей актор, який виріс у багатодітній родині, віддавав рідним.



Іван та Марічка Миколайчуки були надзвичайно віддані одне одному

8. Колись актор на останні гроші купив 100-літрову бочку пива і запросив усіх односельців. Він мав мрію – накрити столи від свого села до райцентру (а це 5 кілометрів), щоб кожен, хто йшов на базар чи назад, міг пригощатися.

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9. Улюбленими стравами актора були борщ, печеня, мамалига та куліш. Алкогольних напоїв у творчій компанії ніхто не вживав, але іноді колеги могли випити трохи червоного вина.



Улюбленим інструментом Івана Миколайчука була скрипка

10. Скандал з бюстом Леніна. Восени 1964 року 15-тирічний школяр Володимир Івасюк з друзями задумали натягти кашкета на гіпсового Ілліча. В результаті погруддя розбилося. Зчинився скандал – юнак 15 діб перекопував міські клумби. Іван вирішив виручити Володимира, і де тільки міг – замовляв за нього добре слівце. Так Івасюк почав дружити з сім'єю Миколайчуків.

11. У фільмі "Пропала грамота" (1972), де Миколайчук грав козака Василя, актор був співрежисером та зробив музичне оформлення, запросивши до роботи тріо "Золоті ключі", до складу якого входили Марічка Миколайчук (дружина), Ніна Матвієнко та Валентина Ковальська.



Іван Миколайчук співпрацював з Ніною Матвієнко

12. Добре знала Миколайчука і поетеса Ліна Костенко, адже її чоловік Василь Цвіркунов був директором кіностудії імені Олександра Довженка.

13. У 1968 році Миколайчука почали звинувачувати у "відданості нації". А через 2 роки почалися утиски носіїв української культури, зокрема арештували режисера Сергія Параджанова.

14. Майже на 10 років Миколайчук був позбавлений можливості брати участь у кінозйомках, що стало причиною затяжної депресії. Частково від цього його врятувало написання всім відомих казок "Небилиці про Івана".



Майже 10 років Миколайчук не міг брати участь у кінозйомках

15. Актор юним ходив якось до віщунки, яка давала дуже правдиві пророцтва. Вона сказала Іванові, що йому судилося жити 25 років. І воно збулося. У ніч після дня, коли подружжя відзначало 25 років спільного життя, у актора стався напад. Через три дні Миколайчук помер.

16. Надзвичайно віддані одне одному – так можна описати Івана та Марічку. Ще з молодих років актор страждав на сильний біль в шлунку, у 30 років лікарі діагностували виразку. Коли не міг пересуватись, дружина носила його на руках. В останні дні Миколайчук не відпускав дружину від себе й на хвилинку. А через багато років після смерті чоловіка Марічка вважає себе вдовою, та залишається все тією ж дружиною Івана, яку він безтямно любив.



Марічка Миколайчук досі називає себе дружиною Івана

17. Похований Миколайчук на Байковому кладовищі в Києві. У 1988 році актору посмертно присвоєна Шевченківська премія, а вулиці, названі його ім'ям, є у Києві, Полтаві, Львові, Івано-Франківську та інших містах.

Ім'я Миколайчука носить астероїд головного поясу №8244, відкритий 3 жовтня 1975 року астрономом Людмилою Черних, а також на честь актора названий 49 курінь організації "Пласт".