Легендарна Джейн Біркін з дочками прикрасила обкладинку французького Vogue: фото

Щороку знаменитий французький глянцевий журнал Vogue запрошує зірок знятися для обкладинки особливого різдвяного номера. Цього разу на сторінках видання з'явилася легендарна династія жінок сімейства Біркін.

Героїнями обкладинки стала 71-річна Джейн Біркін і її дочки – 47-річна Шарлотта Генсбур і 36-річна Лу Дуайон, а головна тема різдвяного випуску – свята в сімейному колі.

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Ці три жінки, як пише Еммануель Альт (головний редактор Vogue France, – 24 канал), "тісно пов'язані з журналом, який завжди приділяв увагу чемпіонам в музиці, кіно і стилі". Тепер ця увагу стала ще більшою, ніж будь-коли, так як вони постали всі разом на обкладинці нового номера,

– йдеться на офіційній сторінці видання в Instagram.

Фотографом чуттєвого чорно-білого фото став австралієць Лахлан Бейлі, який співпрацював з такими брендами, як Ralph Lauren, Michael Kors і Calvin Klein, а стилістом виступила головна редакторка журналу.



Сімейство Біркін для обкладинки Vogue France / Instagram @vogueparis

Хто така Джейн Біркін?Англо-французька актриса і співачка, яка знялася у таких культових фільмах, як "Басейн" (La piscine), "Чудовисько" (L'animal), "Фотозбільшення" (Blowup). Саме у її честь модний Будинок Hermès навіть дав назву своєї знаменитої моделі сумок "Біркін". Джейн народила дочку Шарлотту у шлюбі зі знаменитим режисером і актором Сержем Генсбуром, а молодшу дочку Лу Біркін народила від французького режисера Жака Дуайона.