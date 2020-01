Легендарна франшиза "Гаррі Поттер" отримає продовження, – ЗМІ

Фанати магічного світу, у якому жив Гаррі Поттер та його друзі, завмерли, очікуючи підтвердження інформації – невже їхня улюблена сага таки отримає бажане продовження? Подейкують, події розгортатимуться через 20 років після завершення історії.

На іноземному сайті We Got This Covered з'явилася інформація про продовження культової історії. Така звістка неабияк розбурхала цікавість фанатів, адже їх вже неодноразово дражнили чутками про зйомки нової частини, що згодом виявлялося неправдою.

Однак у джерелі запевняють, сиквел "Гаррі Поттера" вже на стадії розробки і творці знають, навколо чого розгортатиметься сюжет.

Як зазначається на сайті, події у продовженні відбуватимуться через 20 років після завершення культової історії – перемоги Гаррі Поттера над неймовірно сильним Лордом Волдемортом. Передбачається, що в центрі сюжету буде донька темного чарівника, яка намагатиметься воскресити улюбленого батька. І боротися з нею доведеться сину Гаррі Поттера – Альбусу Северусу.

Повідомляється, що відомі нам актори повенуться до свїх ролей, а Джоан Роулінг приєднається до написання сценарію.

Кадр з першої частини "Гаррі Поттера" / IMDb

Нагадаємо, сага про сироту Гаррі Поттера, який володів надзвичайними магічними здібносятми, бере свій початок у 1997 році. Саме тоді Джоан Роулінг видала першу частину книги, яка отримала неабияк успіх. Вже у 2001 році кінокомпанія Warner Bros. представила дебютну екранізацію –перший епізод "Гаррі Поттер і філософіський камінь", а британська письменниця тим часом працювала вже на четвертою книгою.

У 2007 році Роулінг випустила фінальну книгу, яка отримала назву "Гаррі Поттер і Смертельні реліквії", яку кінокомпанія Warner Bros. розділила на два епізоди. Так, з семи книг студія зняла вісім повнометражних фільмів, останній з яких вийшов у 2011 році.

У 2016 році Джоан Роулінг випустила п'єсу "Гаррі Поттер і прокляте дитя", а студія Warner Bros. два приквели – "Фантастичні звірі і де їх шукати" та "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда" (2018). Однак жоден з нових проєктів не отримав такого ж успіху, як оригінальна частина "Гаррі Поттера".

