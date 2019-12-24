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Легендарна українська колядка отримала рок-звучання завдяки The Hardkiss: відео

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Юлія Саніна / Instagram / @the_hardkiss

Український музичний гурт презентував пісню "Щедрик" у новій обробці. The Hardkiss поєднали різдвяну композицію зі своїм новим хітом "Helpless", що став першим оприлюдненим синглом п'ятого альбому "Акустика. Live", вихід якого заплановано вже 2020 року.

Сьогодні, 24 грудня, на офіційному ютуб-каналі українського рок-гурту з'явився запис з концертного виступу The Hardkiss у рамках останнього концертного проєкту. Саме композицією "Helpless" музиканти вирішили представити широкому загалу альбом "Акустика. Live". 

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На особистій сторінці в інстаграмі фронтвуменка Юлія Саніна поділилася кадрами з виступу, сповнюючись найтеплішими емоціями та дитячими спогадами напередодні новорічних та різдвяних свят. 

Ділюся з вами часточкою магії, яку ми створили на Акустичному концерті. Для мене це водночас найсильніша та найскладніша композиція концерту, яку я обожнюю,
– зізналася співачка. 

Пісня "Helpless" отримала нове звучання та чарівно поєдналася з різдвяною народною композицією "Щедрик" у музичній обробці Миколи Леонтовича.

Альбом The Hardkiss "Акустика. Live" побачить світ вже на початку 2020 року.

The Hardkiss  – Helpless/Щедрик: дивіться відео онлайн 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика The Hardkiss
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