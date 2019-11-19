Легендарне вечірнє плаття принцеси Діани продадуть на аукціоні

Розкішне темно-синє оксамитове плаття з відкритими плечима, яке вважається знаковим вбранням принцеси Діани продадуть на аукціоні Kerry Taylor, який відбудеться 9 грудня у Лондоні.

Про це пише видання Daily Mail. У цій оксамитовій сукні принцеса Діана з'являлася на публіці три рази. Леді Ді одягала його для державного візиту до Австрії 1986 року, в Королівському оперному театрі в 1991 році і для портрета авторства графа Сноудона 1997 року.

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А знімки з танцем американського актора Джона Траволти і дружини принца Чарльза з фільму "Лихоманка суботнього вечора", які облетіли весь світ, зробили сукню справді культовою. Додамо, раніше Траволта розповідав, що під час танцю пережив емоції "неначе у казці".

Відомо, що Діана продала вбрання на аукціоні за 100 тисяч фунтів стерлінгів у червні 1997 року, щоб зібрати кошти для благодійних організацій по боротьбі зі СНІДом. Сталося це за два місяці до її смерті.

Тепер плаття знову виставлене на аукціон, стартова ціна якого – 350 тисяч фунтів стерлінгів.



Культове плаття принцеси Діани продадуть на аукціоні



Культове плаття принцеси Діани продадуть на аукціоні



Принцеса Діана



Культове плаття принцеси Діани продадуть на аукціоні



Культове плаття принцеси Діани продадуть на аукціоні / BNPS