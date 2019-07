Легендарні зірки – на одній сцені: в Києві стартував музичний фестиваль UPark

У 2019 році хедлайнерами фестивалю є гурт оскароносного Джареда Лето Thirty Seconds to Mars та африканський хіп-хоп гурт Die Antwoord.

UPark цілком виправдано можна назвати найпотужнішим фестивалем України за зірковим складом учасників.

У день відкриття запалювали британські альтернативщики Nothing But Thieves.



Британський альтернативний рок-гурт​ Nothing But Thieves

Слухають західних колег й українські музиканти. Лідер гурту OTorvald Женя Галич до гучної музики привчає ще й своїх двох дітлахів. Молодший Данило навіть вбрався, як справжня рок-зірка.

За словами музиканта, зазвичай на фестивалі він дітей із собою не бере, та UPark – виключення.

Вирішили прийти втрьох: я і діти. Через те, що дружина полетіла в Будапешт. Вони – діти рок-музиканта, постійно слухають гучну музику на саундчеках або на концерті,

– розповів Галич.

Ще одна молода зірка української естради, солістка гурту JUKO Юлія Юріна теж відвідала подію. Музика для неї – головна умова хорошого відпочинку.

"Дуже хочу послухати MØ, бо ми з нею записували фіт. Насправді я дуже хотіла з нею виступити й заспівати Stay open, але поки що будемо у ролі глядача", – зазначила виконавиця.



Співачка MØ з Данії

Хедлайнери першого дня фестивалю – гурт Bring Me the Horizon. Британці грали у Києві ще в 2015 році.

Чим знаменитий гурт Bring Me The Horizon?Англійський гурт був заснований у 2004 році і наразі складається з 5 учасників, головним фронтменом якого є Олівер Сайкс. Що цікаво, назва гурту виникла з фільму "Пірати Карибського моря: Прокляття "Чорної перлини"", коли головний герой Джек Горобець промовив: "Now… Bring me that horizon". Після заміни кількох слів і вийшла оригінальна назва гурту.



Сьогодні музиканти підписані на глобальний лейбл RCA Records та Epitaph Records по США і гастролюють цілим світом. За свою творчу кар’єру вони випустили 5 студійних альбомів і 3 міні-альбоми.





Олівер Сайкс, соліст гурту Bring Me the Horizon

Українські фани вирішили залишити кумирам щось на згадку про себе. Максим з друзями прихопили з собою український прапор з видрукуваним текстом пісні, аби подарувати улюбленому гурту.

Bring Me the Horizon привезли до Києва потужне шоу. Під запальні хіти лунали вибухи піротехніки та сипалося конфеті. А на останок – салют. Так Олівер Сайкс, соліст гурту, вирішив подякувати публіці за запальну зустріч.



Салют на UPark

Зазначимо, що окрім музичних виступів на UPark Festival відвідувачів чекатиме: 7 гектарів території Sky Family Park, басейни просто неба, власний пляж біля річки, водні розваги, ігрова зона, розважальні локації та смачна й різноманітна їжа на Foot Court.