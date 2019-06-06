Легендарний гурт Kiss їде в Україну: найцікавіші деталі з майбутнього концерту глем-рокерів

Знаменитий американський рок-гурт Kiss завітає в столицю України вже за 10 днів, а саме – 16 червня. Музиканти планують вперше та, на жаль, востаннє в Україні влаштувати грандіозний концерт, який віддані фанати запам’ятають надовго.

Відомо, що гурт подорожує світом із прощальними концертами туру End Of The Road, через що вперше майже за 50 років перетне український кордон та дасть концерт на НСК "Олімпійський".

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Організатори майбутнього виступу рокерів поділились цікавими подробицями про підготовку шоу, які, насправді, неабияк вражають. До прикладу, сценічний костюм бас-гітариста гурту Джина Сіммонса важить 25 кілограмів, з яким він теж планує вийти на сцену. Одним із сюрпризів для глядачів стане політ 70-річного Пола Стенлі із третьої фан-зони до головної сцени, – а все завдяки невеликій платформі, на якій він триматиме рівновагу завдяки конструкції лебідки.

Також у технічному райдері Kiss охоронців концерту, що стоятимуть біля сцени, застерігають вдягати беруші, адже під час шоу буде застосовано багато піротехнічних ефектів. Зокрема, для персоналу концерту також буде проведений окремий інструктаж. Одним з особливих райдерів музикантів є холодильник з прохолодними напоями прямо на сцені. Таким чином музиканти зможуть змочувати горло поміж виступами, але всі напої повинні бути певної температури, щоб випадково не остудити горло.