Легендарний Карл Лагерфельд помер: як модельєр змінив світ моди

Знаменитий кутюр'є Карл Лагерфельд, колекції якого назавжди змінили світ моди, помер 19 лютого зранку у Парижі. Він став легендою за життя, імператором сучасної моди і однією із найвпливовіших людей у фешн-індустрії.

Лагерфельд за 85 років підкорив безліч вершин, приголомшував шаленим успіхом і головне – вмів справді здивувати світ моди і значно його "потрясти".

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Мода - це гра, в яку потрібно грати всерйоз. Модні дизайнери – диктатори смаку,

– Карл Лагерфельд.

Ще з початку своєї кар'єри Лагерфельд працював відразу з чотирма будинками мод, створюючи для кожного абсолютно різні колекції робіт. У 1954 році засновник дому Balmain П'єр Бальмен оголосив конкурс на найкращий дизайн пальто, який виграв Карл Лагерфельд у 16 років.

Для знаменитого бренду Fendi дизайнер придумав знамениту емблему, з'єднані FF, які стали символом бренду. Так само, як і шуби з леопардовим принтом. Додамо, Лагерфельд став першим в історії Fendi запрошеним кутюр'є, який керував брендом понад 50 років.

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Для французького модного дому Chloé Карл приніс спонтанність і жвавість, які новими символами бренду. Засновниця дому Габі Аньон найняла дизайнера в 1965 році. Так, Лагерфельд пропрацював аж до 1992 року.



Карл Лагерфельд / Getty Images

У 1983 році Карл став художнім директором Chanel. У ті часи, через 12 років, після смерті Коко Шанель модний будинок переживав занепад і, що цікаво, друзі модельєра порекомендували йому "не лізти у це болото". Однак Лагерфельд зміг перетворити бренд в один з головних символів Франції. Будь-який показ Chanel ставав найочікуванішою подією та диктатором стилю у модній індустрії.

Ви можете бачити життя в рожевому кольорі, але тільки не носіть його,

– Карл Лагерфельд.

Крім того, дизайнер керував ще кількома брендами під своїм ім'ям – Lagerfeld, Lagerfeld Gallery, K Karl Lagerfeld. Він випускав книги, знімав рекламні ролики і навіть фотографував.

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Запам'ятався Карл ще й своєю сміливістю. Згадаємо лише про зухвалий показ Fendi у 1993 році, коли навіть головна редакторка американського Vogue Анна Вінтур вийшла з залу раніше, ніж закінчилося шоу. Тоді Лагерфельд підтримав хвилю сексуальної революції 90-х і вивів на подіум, замість професійних моделей, стриптизерок і зірок порно. Цим Лагерфельд зробив внесок в боротьбу за права людини.



Карл Лагерфельд / Getty Images