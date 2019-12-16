Легендарний Міхалок і веселий "Ляпис-98" запалили в Києві: яскравий фоторепортаж

15 грудня у столиці відіграли аншлаговий концерт нев'янучі Сергій Міхалок і "Ляпис-98".

Гурт "Ляпис-98" – ініціатори альтернативного року, панк-року, ска або, як музиканти самі кажуть, "ортодоксального радикального шансону" в радянському просторі, вкотре зібрали солд-аут і довели, що свободу і любов не зрадять ніколи. Музика "Ляписа" переможе будь-яку систему і печаль.

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Сергія Міхалка вже можна назвати культовим музикантом наших широт. А музика "Ляпис-98" – не просто ностальгія та класика. Це щось, що стоїть особняком у музичному авангарді на всі часи.

Пронизливий погляд з минулого...

Київський концерт у розпал новорічної метушні став черговою крапкою в солідному європейському турне групи. Адже вже відомо про подальші концерти "Ляписа-98" – в Білорусі, Нідерландах, Данії, Грузії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Швеції та Англії.



Сергій Міхалок "заводить" зал

Цей концерт афішувався як нова програма "Всем девчонкам нравится". Можна сміливо констатувати – сподобався він не тільки дівчатам та хлопцям, а всім глядачам. Забитий зал і переповнений другий VIP-поверх – це люди різного віку від школярів до пенсіонерів, які не можуть ані всидіти, ані встояти на місці від музичного драйву. І гламурні дівчата в міні-сукнях, і старі рокери з віскі в руках, і неформальна молодь, і люди поважного віку.



Сергій Міхалок: всім привіт!

"Ау", "В платье белом", "Почтальоны", "Яблони", "Я верю", "Капитал", "Метелица", "Евпатория": в якому б настрої і стані до "Ляпіса" не прийшов – будеш співати, танцювати і відриватися.

Публіка знімала концерт на пам'ять

Справжній панк-хуліган Сергій Міхалок не тільки відчайдушно стрибав (у свої 47 років), виконуючи пісні, а й у проміжках хвацько і по-простому розмовляв з публікою. Міхалок читав вірші, розповідав про передозування "джефою", різанину в ресторанах, навчав правильно сидіти "на кортах" і дякував за все хороше "Володимиру Володимировичу: добре, що Маяковському"...

Сергій Міхалок завжди емоційний: дивіться фото

Це все може здатися просто хорошим концертом. Але коли чуєш, як оркестр заводить "Воины света", і бачиш сльози на очах сталевих чоловіків – розумієш, що таке сила справжнього мистецтва і революційна лірика. Зі старими добрими піснями "Ляпис-98" можна йти в бій, хоч любовний, хоч реальний – але обов'язково на краще і з розумінням, що зробиш максимум, щоб життя стало яскравішим, життя стало веселішим.

Фото: Дмитро Лантух

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