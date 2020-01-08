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Легендарний Оззі Осборн повернувся: артист презентував моторошний кліп Straight To Hell

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Оззі Осборн презентував кліп до пісні Straight To Hell / Instagram / @ozzyosbourne

Після 9-річного затишшя легенда рок-музики Оззі Осборн повернувся в шоу-бізнес! Артист готує до випуску новий альбом та вже опублікував перший кліп Straight To Hell.

Моторошний ролик з'явився на ютуб-каналі Оззі Осборна 6 січня. У кліпі рок-музикант влаштовує справжній бунт проти чинної системи. Оззі разом із поплічниками вступає у сутичку з правоохоронцями на фоні палаючих смолоскипів та шин.

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Кадри із відео Straight To Hell нагадували протести під час Революції Гідності. Тому, ймовірно, саме події на Євромайдані надихнули Оззі Осборна на досить моторошне відео.

Відомо, що трек Straight To Hell увійде до нового альбому із назвою Ordinary Man. Платівка міститиме 11 оригінальних треків, які ознаменують велике повернення артиста на сцену. Прем'єрний показ студійного альбому Оззі Осборна запланований на кінець січня 2020 року. 

Дивіться кліп Оззі Осборна до пісні Straight To Hell: відео 

Що відомо про Оззі Осборна?
Оззі у 70 років може похизуватись не тільки мільйонними арміями прихильників, але й званням засновника важкого металу, як напряму рок-музики. Свою кар'єру він розпочав у 1967 році після того, як вийшов із в'язниці через крадіжки. За десятки років своєї діяльності Оззі Осборн випустив 11 студійних альбомів та десятки концертних записів, за які він отримав статуетку Греммі.

За останні роки артист більше часу приділяв своїй дружині Шерон, аніж музиці. Оззі взяв творчу паузу на 9 років та давав нечисленні концерти Європою. Наприкінці січня 2019 року Осборн раптово скасував свої виступи через інфекційне захворювання, яке могло перейти у пневмонію. Тоді артист зізнався, що опинився за крок до смерті.

Оззі Осборн – Straight To Hell: текст нової пісні

Alright now
C’mon now

You’re flying higher than a kite tonight
You’ve took the hit and now you feel alright
You’re dance be death so we must celebrate

I’ll make you scream
I’ll make you defecate

Straight to Hell tonight
We’re going straight to hell
Straight to Hell tonight

I’ll make you lie
I’ll make you steal and kill

I’ll make you crawl until your final thrill
enjoy the ride I’ll plant my bitter seed

You’ll kill yourself and I will watch you bleed

Straight to Hell tonight
We’re going straight to hell
Straight to Hell tonight

Straight to Hell tonight
We’re going straight to hell
Straight to Hell tonight

Something is missing
And you don’t know why
Deeper in the darkness
You will hide

Alright now
Alright now

Straight to Hell tonight
We’re going straight to hell
Straight to Hell tonight

Straight to Hell tonight
We’re going straight to hell
Straight to Hell tonight

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини США Музика
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