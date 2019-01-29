Легендарний Оззі Осборн скасовує свої концерти: причиною стала важка хвороба

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Оззі Осборн
Оззі Осборн / www.gettyimages.com

Англійський рок-музикант Оззі Осборн відклав концертний тур Великою Британією та Європою No More Tours через важку хворобу і у результаті незадовільний стан здоров'я.

Так, засновник гурту Black Sabbath відклав перші чотири концерти в Європі через захворювання на грип. Про це йдеться на офіційній сторінці артиста в Instagram.

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Зазначається, що після консультації з терапевтом музикант дізнався, що страждає від важкої інфекції верхніх дихальних шляхів, яка може розвинутися в пневмонію через концертні навантаження в зимовий час.

"Здається, що з жовтня все, до чого я торкаюся, перетворюється на лайно... Це було перенесено просто зараз для того, щоб початися у вересні", – написав Оззі, додавши, що тур таки відбудеться.

Однак наразі точні дати, на які будуть перенесені відкладені концерти, невідомі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ozzy Osbourne (@ozzyosbourne)

 

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 канал
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