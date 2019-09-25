Легендарний Пласідо Домінго пішов з Метрополітен-опери через секс-скандал

Видатний іспанський виконавець Пласідо Домінго більше не виступатиме в Метрополітен-опері в Нью-Йорку, зокрема, і в в постановці "Макбет". Причиною цьому є звинувачення співака в сексуальних домаганнях.

На прем'єрному показі "Макбета" 25 вересня шанувальники могли б насолодитись партією Домінго, але він вирішив не тривожити всіх своєю присутністю та піти з вистави і загалом з опери. Відомо, що 20 жінок звинуватили співака у секс-домаганнях, тому наразі триває слідство щодо персони Пласідо.

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Замість нього на сцену Метрополітен-опери в постановці вийде сербський співак Желько Лучич, а його партнеркою стане російська оперна співачка Анна Нетребко.



Сторінка Пласідо Діонго в Метрополітен-опері Нью-Йорка / Metropolitan Opera

Про відхід Пласідо з опери в Нью-Йорку підтвердили і в самому "Метрополітені": "Metropolitan Opera підтверджує, що Пласідо Домінго погодився скасувати всі майбутні виступи. Met і Домінго досягли угоди про те, що йому слід відмовитися". Про це повідомляють на The New York Times.

Щодо ймовірних жертв домагань, то Пласідо Домінго звинуватили у серпні цього року 9 жінок, а у вересні – ще 11. Йдеться про події 70-80-х років. Від виступів з іспанцем вже відмовили Філадельфійський оркестр та Лос-Анджелес опера. Представники Домінго у свою чергу називають заяви 30-річної давності справжнім пригніченням, а взаємини, у які вступав Домінго, були, начебто, тільки з обопільної згоди.