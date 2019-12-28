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Легендарний продюсер Лі Мендельсон пішов з життя на Різдво

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Продюсер Лі Мендельсон / CNN

Володар шести премій Еммі помер у своєму будинку в передмісті Сан-Франциско 25 грудня. Причиною смерті називають серцеву недостатність, яка розвинулася після тривалої боротьби з раком. За трагічним збігом, продюсер Лі Мендельсон найбільше прославився своєю роботою над короткометражною комедією "Різдво Чарлі Брауна".

Американський телевізійний продюсер помер у віці 86 років у різдвяний вечір, 25 грудня. Близькі митця стверджують, що кілька років він боровся з раком, проте тривале лікування не допомогло. Про смерть сценариста повідомляє видання CNN, посилаючись на слова його сина Джейсона Мендельсона. 

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Ми дуже сумуємо, що втратили свого чудового батька, але Лі сказав би, що доленосно йти з життя на Різдво, коли пісня, яку він написав з Вінсом Гваральді, лунає звідусіль, а картину, яку він створив із Чарльзом Шульцом, споглядає у свято весь світ,
– сказав Джейсон Мендельсон. 

Лі Мендельсон відомий роботою на дитячим анімаційним серіалом про пригоди Чарлі Брауна, який екранізовано за мотивами коміксів "Peanuts" – "Горіхи" Чарльза Шульца.

лі мендельсон
Персонаж кінофільму "Різдво Чарлі Брауна" / Twitter / @SchulzMuseum

Лі Мендельсон – володар шести премій Еммі і 29 номінацій на цю премію. 26 разів він претендував на перемогу в телевізійній премії за роботу над персонажем Чарлі Брауном. Свою першу нагороду Еммі він отримав за роботу над мультфільмом "Різдво Чарлі Брауна" у 1966 році. 

Американський режисер також є автором різдвяного хіта "Christmas Time Is Here". 

Vince Guaraldi Trio – Christmas Time Is Here: слухайте онлайн 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Втрати Голлівуд Кіно
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