Легендарний продюсер Лі Мендельсон пішов з життя на Різдво

Володар шести премій Еммі помер у своєму будинку в передмісті Сан-Франциско 25 грудня. Причиною смерті називають серцеву недостатність, яка розвинулася після тривалої боротьби з раком. За трагічним збігом, продюсер Лі Мендельсон найбільше прославився своєю роботою над короткометражною комедією "Різдво Чарлі Брауна".

Американський телевізійний продюсер помер у віці 86 років у різдвяний вечір, 25 грудня. Близькі митця стверджують, що кілька років він боровся з раком, проте тривале лікування не допомогло. Про смерть сценариста повідомляє видання CNN, посилаючись на слова його сина Джейсона Мендельсона.

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Ми дуже сумуємо, що втратили свого чудового батька, але Лі сказав би, що доленосно йти з життя на Різдво, коли пісня, яку він написав з Вінсом Гваральді, лунає звідусіль, а картину, яку він створив із Чарльзом Шульцом, споглядає у свято весь світ,

– сказав Джейсон Мендельсон.

The @schulzmuseum would like to recognize the passing of Lee Mendelson who died on December 25th at the age of 86. Lee Mendelson, Charles M. Schulz, and Bill Melendez (L-R) produced fifty television specials and four animated feature films. [: R. Smith Kiliper] pic.twitter.com/y5ue9X8rdi — Charles M. Schulz Museum (@SchulzMuseum) 27 грудня 2019 р.

Лі Мендельсон відомий роботою на дитячим анімаційним серіалом про пригоди Чарлі Брауна, який екранізовано за мотивами коміксів "Peanuts" – "Горіхи" Чарльза Шульца.



Персонаж кінофільму "Різдво Чарлі Брауна" / Twitter / @SchulzMuseum

Лі Мендельсон – володар шести премій Еммі і 29 номінацій на цю премію. 26 разів він претендував на перемогу в телевізійній премії за роботу над персонажем Чарлі Брауном. Свою першу нагороду Еммі він отримав за роботу над мультфільмом "Різдво Чарлі Брауна" у 1966 році.

Американський режисер також є автором різдвяного хіта "Christmas Time Is Here".