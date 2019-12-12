Легендарний репер Stormzy випустив кліп, знятий у промислових районах Києва

Британський репер оприлюднив трек "AUDACITY", який записаний у дуеті з ще одним виконавцем Headie One. Відеоробота на пісню знята у Києві. Проте репер вподобав зовсім не визначні місця столиці.

Репер Stormzy представив відекліп на пісню "AUDACITY", яка є частиною другого альбому співака "Heavy is the head". Його реліз відбудеться вже завтра, 13 грудня. До альбому ввійде 16 композицій, над якими виконавець працював близько двох з половиною років.

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У кліпі далеко не кожен українець зможе впізнати Київ. Адже зйомки відбувалися не в історичному центрі, а в промислових околицях. Екранізація сцен на тлі полум'я та небезпечних перегонів на мотоциклах відбувалася поблизу станції меторо Видубичі. Stormzy безстрашно їхав на даху вантажівки, співаючи на камеру, а також протистояв тим, хто зневажливо ставився до людей.

Робота над відео тривала у співпраці з українською командою "23/32 Films".

Stormzy – AUDACITY: дивіться кліп онлайн

Stormzy не єдиний іноземний виконавець, з ким працювала українська компанія "23/32 Films". Минулоріч переможниця Євробачення 2018 з Ізраїлю Netta знімала в Києві кліп на пісню "Bassa Sababa". На відео можна побачити Дарницький міст та інтер'єр бібліотеки Вернадського.