Легендарний рок-гурт KISS дав перший і останній концерт в Україні: видовищні фото та відео

Легендарний KISS дав перший і останній концерт в Україні. 16 червня тисячі фанів зібралися на Олімпійському в Києві, аби почути кумирів своєї молодості. Українці відірвалися не на жарт.

Легендарні глем-рокери KISS вперше за майже 50 років існування гурту привезли своє шалене шоу в Україну.

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Віддані фанати музикантів, без перебільшень, десятиліттями чекали цього моменту – побачити виступ епатажних рокерів наживо.



Черги на Олімпійський



Стадіон був заповнений



Серед глядачів були як і старше покоління, так і молодь

Феєрично легенди з'явились на сцені, зал вибухнув вигуками та оплесками. Kiss попри досить таки поважний вік запалили на Олімпійському не на жарт. Музиканти як і в далеких 70-х віддаються сцені на повну. Фани не приховували емоцій щастя, адже для українських прихильників це знаковий концерт: гурт приїхав хоч і вперше, але з прощальним концертом. У 2018 році колектив повідомив, що завершує кар'єру та йде зі сцени.

Багато хто слухає KISS з далеких 70-х. Тоді у Радянському Союзі їхня музика була під забороною, як і багатьох інших іноземних груп.

Один в одного брали бобіни, як у всіх, як у молоді. Тоді все було заборонено, це зараз все вільно... Емоції зашкалюють,

– поділився враженнями фанат гурту Сергій.

Молоді ж цікаво почути музику гурту, яку в дитинстві чули від батьків. Адже на KISS виросло не одне покоління.



KISS запалили в Україні



Попри вік гурту музиканти зробили справжнє шоу



У 2018 році колектив повідомив, що завершує кар'єру та йде зі сцени

Що відомо про гурт KISS Це американський рок-гурт, утворений у 1973 році в Нью-Йорку Полом Стенлі, Джином Симонсом, Ейсом Фрейлі, Пітером Крисом та Браяном Стивенсоном. Гурт виконує музику у різних піджанрах року – глем, хард, арена, поп – та у жанрах хеві-метал, глем-метал.



Шалену славу світового масштабу Kiss здобули не тільки завдяки музиці, а й неймовірному шоу. Вони перші почали застосовувати піротехніку на виступах, підривати гітари. Візитівкою гурту стали видовищні костюми та унікальний концертний грим. Тільки костюм бас-гітариста Джина Сіммонса важить 25 кілограмів, що вражає.