Популярний голлівудський актор Леонардо Ді Капріо часто потрапляє в об’єктиви папараці. Востаннє знаменитого актора сфотографували з його дівчиною 23-річною фотомоделлю Камілою Морроне в досить незвичному образі.

Закохані прогулювалися вуличками Каліфорнії, втім увагу папараці прикував Ді Капріо, який до невпізнання замаскувався одягом.

Читайте також Екскоханій Леонардо Ді Капріо Бар Рафаелі присудили 9 місяців виправних робіт

Фотографії опублікувало видання Just Jared на своїй сторінці в інстаграмі. Актор одягнув сірий світшот з капюшоном, обличчя його приховала кепка та захисна маска. Каміла Морроне також підібрала вуличний стиль одягнувши звичайні джинси, куртку та червоні кеди Converse.

Користувачі в мережі навіть не припускають, що з Камілою міг бути хтось інший, окрім Леонарда Ді Капріо, адже закохані постійно перебувають разом.

Для перегляду всіх фотографій гортайте праворуч:

Що відомо про роман Ді Капріо та Морроне

Інсайдери повідомляють, що 45-річний Ді Капріо шалено закоханий у свою обраницю і мріє про весілля. Попри вагому різницю у віці, Лео та Каміла мають глибокі почуття.

Перші чутки про їхнє одруження з'явились ще у серпні 2018 року. Пара почала зустрічатись у грудні 2017 року, а в січні 2018-го їх вперше запримітили разом журналісти.

Закоханих можна часто помітити за спільними прогулянками, а на початку року голлівудський актор прийшов на кінопремію "Оскар" зі своєю обраницею. Зауважимо, що на церемонію вручення нагород премії "Оскар", Ді Капріо прийшов лише один раз зі свою дівчиною Жизель Бюндхен у 2005 році. Тож, ймовірно, актора дійсно пов’язують глибокі та щирі почуття з молодою обраницею.