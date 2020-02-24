Леонардо да Вінчі сучасності: що ви знаєте про Стіва Джобса
24 лютого засновнику компанії Apple та знаменитому винахіднику Стіву Джобсу могло б виповнитись 65 років. Його ім'я відоме чи не всім людям. А от чи знаєте ви про життя Стіва Джобса – перевірте у цікавому тесті від LifeStyle 24.
Стів Джобс створив вироби, які давно підкорили увесь світ – iMac, iPod, iPhone. Компанію Apple, що є однією з найбільших у світі, Джобс започаткував разом з друзями у 21 рік, а стартовий капітал у 1300 доларів Стів заробив від продажу батьківського Фольсвагена. Журналісти LifeStyle 24 пропонують прихильникам Джобса (і не тільки) тест на знання біографії цієї непересічної особи.
Пройдіть також тест: Чи знаєте ви тексти "Кузьми"?
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