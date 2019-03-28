Леонардо Ді Капріо поширив знімок українського фотографа: зворушлива реакція митця

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Українській фотограф розчулився реакції Ді Капріо на його роботу
Українській фотограф розчулився реакції Ді Капріо на його роботу / Колаж 24 каналу

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо опублікував на своїй сторінці в Instagram світлину українського фотографа Олександра Ладанівського про проблему глобального потепління.

Знімок був зроблений для каналу Discovery, де час від часу з'являються роботи українця. На фотографії зображений найбільший льодовик Європи, який розташовується в Ісландії. Він тане із шаленою швидкістю – щороку він зменшується на 100 метрів. І Ладанівський із сумом констатує: якщо на проблеми зміни клімату суспільство не зверне належної уваги, то нащадки такої краси вже не побачать. 

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"У мене шок! Моє фото опублікував в своєму профілі Леонардо Ді Капріо!" – поділився фотограф. 

Він розповідає, що спочатку не повірив своїм очам і думав, що це фейкова сторінка. Проте коли зайшов на профіль зірки, побачив галочку верефікації та 30 мільйонів підписників, то зрозумів – це саме той кумир мільйонів.

Мені дуже приємно, що Леонардо Ді Капріо опублікував моє фото з текстом, який висвітлює проблему людства,
– зазначив Ладанівський. 

 

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Теги: LifeStyle Новини культури Новини LifeStyle Фотоновини Леонардо Ді Капріо
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