24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Леонардо Ді Капріо та Каміла Морроне з’явилися разом на церемонії Оскар-2020

1075 Читать новость на русском
Леонардо Ді Капріо на церемонії Оскар був зі своєю дівчиною / Getty Imagies

У Лос-Анджелесі, в ніч з 9 на 10 лютого, відгриміла церемонія вручення нагород Оскар-2020. Театр "Долбі" прийняв сотні знаменитостей, серед яких друзі номінантів, запрошені гості і самі претенденти.

З нагоди найочікуванішої в році кіноподії, популярний голлівудський актор Леонардо Ді Капріо та його 22-річна дівчина Каміла Морроне прийшли разом на кінопремію Оскар. 

Читайте також: Оскар-2020: який фільм отримав найбільше статуеток

Це вперше за багато років Ді Капріо прийшов на найважливішу церемонію нагородження за кінематографічні здобутки без своєї матері Ірмелін Інденбіркен.

оскар
Леонардо Ді Капріо зі своєю мамою 

На червонному хіднику пара не красувалася, однак у залі закохані проводили час разом. Модель підтримувала зіркового актора та спілкувалася з його друзями.

На червоній доріжці Каміла Морроне з’явилася у сукні Dior, а її ніжний образ доповнило дорогоцінне кольє. Актор Леонардо Ді Капріо з’явився у чорному смокінгу, який неабияк йому личить.

оскар
Каміла Мароне на червоній доріжці Оскара

оскар
Леонардо Ді Капріо на червоній доріжці Оскара

Зауважимо, що на церемонію вручення нагород премії Оскар, Ді Капріо прийшов лише один раз зі свою дівчиною Жизель Бюндхен у 2005 році. 

Скільки людей захворіло на вірус з Китаю та у яких країнах: онлайн-мапа
сьогодні
17093
Автор: Юлія Турелик
Теги: LifeStyle Оскар 2020 Голлівуд Зіркові романи Леонардо Ді Капріо
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 13:59 Що подарувати дівчині на Валентина: 10 цікавих та оригінальних ідей
Юлія Турелик 241
сьогодні 11:26 Манікюр до Дня закоханих: ефектні ідеї в фото
Юлія Михайлова 1776
сьогодні 07:15 Лауреат премії Оскар-2020 "Паразити": рецензія на південнокорейський фільм
Юлія Ліпенцева 2402
сьогодні 05:35 Оскар-2020: найкурйозніші моменти премії у фото
Марта Вересюк 928
сьогодні 02:34 Оскар-2020: найпровальніші образи червоної доріжки
Марта Вересюк 2056
Новини
Більше новин
Залиште відгук