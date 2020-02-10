Леонардо Ді Капріо та Каміла Морроне з’явилися разом на церемонії Оскар-2020

У Лос-Анджелесі, в ніч з 9 на 10 лютого, відгриміла церемонія вручення нагород Оскар-2020. Театр "Долбі" прийняв сотні знаменитостей, серед яких друзі номінантів, запрошені гості і самі претенденти.

З нагоди найочікуванішої в році кіноподії, популярний голлівудський актор Леонардо Ді Капріо та його 22-річна дівчина Каміла Морроне прийшли разом на кінопремію Оскар.

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Це вперше за багато років Ді Капріо прийшов на найважливішу церемонію нагородження за кінематографічні здобутки без своєї матері Ірмелін Інденбіркен.



Леонардо Ді Капріо зі своєю мамою

На червонному хіднику пара не красувалася, однак у залі закохані проводили час разом. Модель підтримувала зіркового актора та спілкувалася з його друзями.

На червоній доріжці Каміла Морроне з’явилася у сукні Dior, а її ніжний образ доповнило дорогоцінне кольє. Актор Леонардо Ді Капріо з’явився у чорному смокінгу, який неабияк йому личить.



Каміла Мароне на червоній доріжці Оскара



Леонардо Ді Капріо на червоній доріжці Оскара

Зауважимо, що на церемонію вручення нагород премії Оскар, Ді Капріо прийшов лише один раз зі свою дівчиною Жизель Бюндхен у 2005 році.