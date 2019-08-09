Леонардо Ді Капріо засвітив пивний животик на відпочинку з вдвічі молодшою коханою

Голлівудський ловелас, який у 44-річному віці досі має статус холостяка, провів вихідні зі своєю коханою Каміллою Морроне. Журналісти зафіксували його в одних плавках на білосніжній яхті в Італії.

Зірки не соромились своїх почуттів, тому багато обіймались та разом ніжились у джакузі. Якщо 22-річна Камілла відпочивала у білосніжному суцільному купальнику, який підкреслював її струнку фігуру, то Леонардо здивував своїми формами. Про це повідомляє Just Jared.

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Леонардо Ді Капріо і Камілла Морроне в Італії / Just Jared

У голлівудських фільмах його рідко можна побачити з голим торсом, відтак фанати уявляли його як мачо зі сталевим пресом. Втім, його фігура виявилась цілком "приземленою" – легкий пивний живіт і далеко не атлетичні форми.



Леонардо Ді Капріо в Італії / Just Jared

Ді Капріо, схоже, комфортно бути в такій формі, тому чоловік не переймається, що скажуть про нього інші, та насолоджується романтичними відносинами з молодою коханою. Додамо, що пара почала зустрічатись у грудні 2017 року, а в січні 2018-го їх вперше запримітили разом журналісти. В мережі вже навіть з'явились чутки про їхнє одруження, останні з них – у липні цього року.