Леонардо Ді Капріо змінює професію: актор почав продюсувати свій перший серіал

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Леонардо Ді Капріо і Мартін Скорсезе
Леонардо Ді Капріо і Мартін Скорсезе / Instagram/ @leonardodicaprio

Улюблений оскароносний актор Леонардо Ді Капріо почав працювати над своїм першим серіалом. Він сяде в крісло продюсера детективної кінострічки разом з кінорежисером Мартіном Скорсезе.

Зірка фільмів "Титанік" і "Вовк з Уолл-стріт" вирішив піддатися спокусі і на деякий час змінити свій рід діяльності. Голлівудський актор спробує себе в спеціальності, яка є близькою до акторської майстерності. Як повідомляє іноземне видання Variety, Леонардо Ді Капріо займе місце одного з виконавчих продюсерів детективної кінострічки.

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Серія однойменних епізодів за мотивами книги "Диявол у Білому місті" розповість про американських серійних маніяків. За мотивами документального детективу, доктор Генрі Говард Холмс і архітектор Денієл Х. Бернхем вбивають відвідувачів Всесвітньої виставки у 1893 році в Чикаго.

Екранізувати книгу планували ще 15 років тому, одразу після її виходу, однак зобразити події хотіли у повнометражному фільмі. Сюжет розробляли декілька світових кінокомпаній, серед яких Warner Bros. і Paramount, а головну роль пророкували Тому Крузу. Однак через мінімальний бюджет проект так і не запустили в роботу, а в 2010 році Леонардо Ді Капріо викупив права, заявивши, що має намір зіграти одного з лиходіїв. Через 9 років оскароносний актор нарешті взявся за проект, змінивши позицію з виконання ролі до продюсування серіалу.

Леонардо Ді Капріо і Мартін Скорсезе
Леонардо Ді Капріо і Мартін Скорсезе / Instagram / @leonardodicaprio

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Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Леонардо Ді Капріо
Джерело: 24 Канал
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