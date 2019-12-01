Леонардо Ді Капріо звинуватили у лісових пожежах: реакція голлівудського актора

Днями у мережі спалахнув чималий скандал: голлівудського актора Леонардо Ді Капріо публічно звинуватили у лісових пожежах в Амазонії. Зробив це Президент Бразилії Жаїр Больсонаро. Сам Леонардо Ді Капріо вирішив не замочувати конфлікт та відповів на резонансні звинувачення.

Оскароносний актор обрав такий же спосіб, як і його впливовий опонент. У мережі Леонардо Ді Капріо опублікував допис, у якому спростував заяви президента Бразилії.

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Як стверджує Леонардо Ді Капріо, він не причетний до фондів, про які говорив Жаїр Больсонаро. Ба більше, актор виступив меценатом та передав 5 мільйонів доларів на ліквідацію наслідків лісових пожеж в Амазонії. Сталось це після найбільшого вирування стихії в регіоні, яку зафіксували у серпні 2019 року.

"У часи кризи Амазонії я підтримую людей Бразилії, які працюють, аби зберегти свою природну та культурну спадщину. Вони чудові, зворушливі і скромні приклади того, яке залучення та пристрасть потрібні для збереження довкілля. Майбутнє цих незамінних екосистем на кону, і я гордий стояти поруч з їхніми захисниками", – написав Леонардо Ді Капріо.

З чого почався конфлікт

У Бразилії відбувся арешт двох представників місцевих організацій. За даними слідства, вони були причетні до навмисного підпалу лісів, що завдало чималих збитків державі та жителям. Однак згодом їх відпустили, адже у правоохоронців не було вагомих доказів щодо їхньої причетності до злочинів.

Водночас Президент Бразилії Жаїр Больсонаро публічно заявив, що до лісових пожеж причетний актор Леонардо Ді Капріо. Політик переконував, що саме він передав великі суми на рахунок організації, яка займалась навмисним підпалом. Доказів високопосадовець не надав, однак спричинив хвилю розмов у мережі.

Ді Капріо передав 500 тисяч доларів неприбутковим організаціям і частина пішла тим, хто влаштовував пожежі. Послухай, Ді Капріо, ти допомагаєш підпалювати ліси Амазонки,

– запевнив Больсонаро.

Відомо, що Жаїр Больсонаро став президентом у січні 2019 року. Відтоді він публічно критикує всі екологічні організації та намагається підірвати довіру до них. Така "війна" була спричинена гострими заявами волонтерів щодо нещадної вирубки лісів у промислових масштабах. Тому заяву Жаїра Больсонаро щодо Леонардо Ді Капріо чимало людей вважають тактикою знищення екологічних організацій у Бразилії.

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