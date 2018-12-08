Леоніла Гузь опублікувала перше фото з фіналу "Міс Світу 2018"

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Міс Світу 2018: Леоніла Гузь
Міс Світу 2018: Леоніла Гузь / Instagram / @leonila.guz

8 грудня в Китаї пройшло феєричне шоу "Міс Світу 2018". Красуні зі 118 країн приїхали до країни, аби поборотись за головну корону та престижний титул. Україну на міжнародному конкурсі представляла 19-річна Леоніла Гузь.

Упродовж кількох тижнів учасниці "Міс Світу 2018" брали участь у ряді благодійних та світських заходів, презентували особливості національних вбрань та спілкувались з журналістами. Водночас дівчата наполегливо готувались до феєричного фіналу конкурсу, який відгримів 8 грудня. 

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Представляла Україну ефектна модель Леоніла Гузь. 19-річна красуня, на жаль, не ввійшла до 30-ки переможниць, однак приголомшила світ розкішним виходом на дефіле. Леоніла опублікувала перше фото з фіналу конкурсу "Міс Світу 2018", на якому постала перед прихильниками у білій сукні з блиском. 

Незабутній день, – лаконічно прокоментувала вона шоу. 

На офіційній сторінці "Міс Україна 2018" з'явився щоденник красуні. У дописі йдеться, що Леоніла Гузь зовсім не переживала, а фінальне шоу пройшло незабутньо та досить швидко.

"У момент виходу на сцену Леоніла майже не хвилювалась. Шоу почалось із запального танцю учасниць разом з артистом, тому весела музика швидко зняла легке хвилювання. Весь конкурс пройшов на одному диханні і кожен з виходів на сцену "Міс Світу" назавжди залишиться в серці Леоніли, як і кожна секунда цього шоу", – зазначили представники "Міс Україна 2018". 

Міс Світу 2018 Леоніла Гузь
Леоніла Гузь з конкурсантками на ​"Міс Світу 2018" / Instagram @missukraine_official

За результатами шоу, перемогу здобула представниця Мексики Ванесса де Леон. До п'ятірки переможниць також ввійшли учасниці від Білорусі, Уганди, Ямайки, Таїланду.

Теги: LifeStyle Конкурс краси Міс Україна Мода
Джерело: 24 Канал
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