Леопард і бордові штани: чим вразив новий вихід королеви Іспанії

Колишня журналістка і королева Іспанії Летиція прославилась своїм відмінним стилем та сміливістю до експериментів зі стилем.

Так, Летиція 29 січня відвідала фонд Fundeu BBVA – некомерційну організацію, яка створена в лютому 2005 року в Мадриді.

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Для виходу іспанська королева підготувала яскравий стильний образ. Дружина Філіппа VI приміряла укорочені кюлоти бордового кольору з джемпером у тон. На верх вона одягнула пальто з леопардовим принтом та завершила образ чорним клатчем і туфлями-човниками на високих підборах.



Королева Летиція / Getty Images



Королева Летиція / Getty Images



Королева Летиція / Getty Images