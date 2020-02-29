Леопард та мереживо: Пріянка Чопра в еротичній зйомці для відомого глянцю

Відома індійська акторка і модель Пріянка Чопра залишається однією з найбільших спокусниць Голлівуду. Вона прикрасила обкладинку сінгапурського видання Harper’s Bazaar. Перед спалахами камери зірка позувала у відвертих вбраннях, які дозволили їй оголити тіло.

Володарка титулу "Міс світу 2000" знає, як привернути увагу публіки на світському заході. Для публічних появ вона обирає найбільш спокусливі аутфіти, які не залишаються без уваги фешн-спільноти. Крім того, Пріянка Чопра часто знімається для іменитих видань, демонструючи молодість та красу у свої 37 років.

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Чергова зйомка пікантного характеру зірки відбулася для березневої обкладинки сінгапурського глянцю Harper’s Bazaar. В інтерв'ю вона запевнила, що використовує свою популярність для важливої суспільної мети. Акторка прагне, аби представниці різних культур об'єднувалися для гармонії Заходу та Сходу. Пріянка Чопра відстоюює жіночу вроду назалежно від форми тіла та фігури.

Кількома неперевершеними образами зірка поділилася на особистій сторінці в інстаграмі. Автором зйомки виступив іменитий американський фотограф Юй Цай, який співпрацює з найвідомішими селебріті Голлівуду. Зірка приміряла вбрання від преміальних будинків моди Gucci та GANNI.

Анімалістичний прин додав Пріянці Чопрі спокусливості. Вона позувала у довгій шовковій леопардовій сукні та лакованих босоніжках на підборах, доповнивши look масивним намистом на шиї. Не менш провокативним став фотосет у довгому плащі пісочного кольору, який акторка накинула на чорне боді з пікантним декольте. Зухвалі деталі – леопардове взуття та яскраві аксесуари – довершили її вигляд.



Пріянка Чопра для Harper’s Bazaar / Instagram / @priyankachopra



Пріянка Чопра для Harper’s Bazaar / Instagram / @priyankachopra

Найгарячішими стали кадри, на яких Пріянка Чопра з'явилася майже оголеною. Упрозорій мереживній сукні чорного кольору з хустинкою на голові вона позувала на тлі вантажівки. Для іншого фото зірка змінила локацію та вбрання – на ній спокусливий топ персикового кольору та леопардова хустинка.



​Пріянка Чопра для Harper’s Bazaar / Instagram / @priyankachopra