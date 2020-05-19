24 Канал Техно Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

У леопардових шортах та напівпрозорій сорочці: Надя Дорофєєва похизувалася звабливим тілом

- Читать новость на русском
Надя Дорофєєва похизувалася тілом у леопардових шортах
Надя Дорофєєва похизувалася тілом у леопардових шортах / Instagram / @nadyadorofeeva

Екссолістка гурту "Время и Стекло" впродовж ізоляції не зраджувала своїй любові до фешн-образів та демонструвала бездоганний стиль. Вдома Надя Дорофєєва обирає пікантні вбрання, які підкреслюють її стрункість. Так, на черговому фото зірка постала в леопардових шортах, бюстгальтері та напівпрозорій сорочці.

Ледь не щодня популярна співачка знімає новий контент для своїх фоловерів в інстаграмі. Надя Дорофєєва не лише ділиться корисними порадами, як не гаяти час на карантині, а й демонструє зразкові look для сучасних модниць. Власним прикладом знаменитість доводить, що необхідно залишатися красивими в першу чергу для себе. 

До теми У білизні чи без неї: 10 еротичних фото Наді Дорофєєвої

Якщо артистка робить макіяж далеко не щодня, то без стильних образів почувається не так комфортно. Тому вдома Дорофєєва приміряє екстравагантні вбрання зі свого гардеробу. Так, зірка показала спокусливий кадр, на якому позує перед дзеркалом у власному будинку.

На ній ультракороткі шорти з високою талією та леопардовим принтом від німецького бренду Puma, чорний бюстгальтер та темна сорочка з напівпрозорої тканини, яку вона вирішила не застібати. Такому вигляду Наді Дорофєєвої додала пікантності й спокуслива поза, яка дозволила акцентувати як на підтягнутому животі, так і на пружних сідницях. Волосся знаменитість залишила розпущеним, що додало легкості та невимушеності кадру. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

 

Автор: Надія Біленко
Теги: Еротика Новини LifeStyle LifeStyle Стиль і мода Надя Дорофєєва
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
"Шерлок" і не тільки: найкращі британські серіали, на які не шкода витратити час
сьогодні , 17:25 "Шерлок" і не тільки: найкращі британські серіали, на які не шкода витратити час
Юлія Михайлова
Фільм "Гладіатор" святкує ювілей: як за 20 років змінились актори культової кінострічки
сьогодні , 14:28 Фільм "Гладіатор" святкує ювілей: як за 20 років змінились актори культової кінострічки
Юлія Михайлова
В Україні відбулась телевізійна прем'єра "Чорного ворона": цікаві факти про акторів фільму
18 травня , 15:36 В Україні відбулась телевізійна прем'єра "Чорного ворона": цікаві факти про акторів фільму
Юлія Михайлова