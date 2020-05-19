У леопардових шортах та напівпрозорій сорочці: Надя Дорофєєва похизувалася звабливим тілом

Екссолістка гурту "Время и Стекло" впродовж ізоляції не зраджувала своїй любові до фешн-образів та демонструвала бездоганний стиль. Вдома Надя Дорофєєва обирає пікантні вбрання, які підкреслюють її стрункість. Так, на черговому фото зірка постала в леопардових шортах, бюстгальтері та напівпрозорій сорочці.

Ледь не щодня популярна співачка знімає новий контент для своїх фоловерів в інстаграмі. Надя Дорофєєва не лише ділиться корисними порадами, як не гаяти час на карантині, а й демонструє зразкові look для сучасних модниць. Власним прикладом знаменитість доводить, що необхідно залишатися красивими в першу чергу для себе.

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Якщо артистка робить макіяж далеко не щодня, то без стильних образів почувається не так комфортно. Тому вдома Дорофєєва приміряє екстравагантні вбрання зі свого гардеробу. Так, зірка показала спокусливий кадр, на якому позує перед дзеркалом у власному будинку.

На ній ультракороткі шорти з високою талією та леопардовим принтом від німецького бренду Puma, чорний бюстгальтер та темна сорочка з напівпрозорої тканини, яку вона вирішила не застібати. Такому вигляду Наді Дорофєєвої додала пікантності й спокуслива поза, яка дозволила акцентувати як на підтягнутому животі, так і на пружних сідницях. Волосся знаменитість залишила розпущеним, що додало легкості та невимушеності кадру.