Леопардовий принт: Маша Єфросиніна показала, як носити головний тренд року

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Маша Єфросиніна
Маша Єфросиніна / Instagram / @mashaefrosinina

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна з гумором розповідає шанувальникам у соціальних мережах про цікаві історії з власного життя.

Так, Маша на своїй сторінці в Instagram зізналася прихильникам, що кожного разу проливає на себе каву з паперового стакана.

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Згодом Єфросиніна пожартувала стосовно одного з найпопулярніших трендів у модній індустрії цього року – вбрання з анімалістичним принтом. Відтак для того, щоб ніхто не помітив плями від кави – можна носити леопардовий жакет.

Є у моєму житті одна трабл-тема: я просто кожен перший ковток кави з паперового стакана проливаю на себе. І ось сьогодні я несподівано вивела для себе супер лайфхак! Ім'я йому – леопардовий жакетик! Хочеш, щоб плям від кави на тобі не було видно – носи леопард. Проливай на нього хоч термос кави – ходиш все одно плямиста,
– додала Маша.

Додамо, що телеведуча поєднала теплий жакет з анімалістичним принтом з популярним капелюхом від українського дизайнера Руслана Багінського і сонцезахисними окулярами Dior.

Маша Єфросиніна
Маша Єфросиніна / Instagram / @mashaefrosinina

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Теги: Новини України LifeStyle Стиль і мода Маша Єфросиніна
Джерело: LifeStyle 24
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