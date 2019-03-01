Леопардовий принт: Маша Єфросиніна показала, як носити головний тренд року

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна з гумором розповідає шанувальникам у соціальних мережах про цікаві історії з власного життя.

Так, Маша на своїй сторінці в Instagram зізналася прихильникам, що кожного разу проливає на себе каву з паперового стакана.

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Згодом Єфросиніна пожартувала стосовно одного з найпопулярніших трендів у модній індустрії цього року – вбрання з анімалістичним принтом. Відтак для того, щоб ніхто не помітив плями від кави – можна носити леопардовий жакет.

Є у моєму житті одна трабл-тема: я просто кожен перший ковток кави з паперового стакана проливаю на себе. І ось сьогодні я несподівано вивела для себе супер лайфхак! Ім'я йому – леопардовий жакетик! Хочеш, щоб плям від кави на тобі не було видно – носи леопард. Проливай на нього хоч термос кави – ходиш все одно плямиста,

– додала Маша.

Додамо, що телеведуча поєднала теплий жакет з анімалістичним принтом з популярним капелюхом від українського дизайнера Руслана Багінського і сонцезахисними окулярами Dior.



Маша Єфросиніна / Instagram / @mashaefrosinina