Популярна українська співачка і телеведуча Оля Цибульська продемонструвала струнку та спокусливу фігуру в купальнику. Зірка завела мережу гарячим образом, який підкреслив її пікантні форми.

Артистка опублікувала сексуальний кадр на особистій сторінці в інстаграмі. Вона не соромиться поставати перед камерою у відвертому вбранні, знає, як привернути увагу публіки та невпинно робить це.

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Оля поширила фото з відпочинку. Вона зображена босоніж, спершись на дерево. Одягнена Цибульська у суцільний леопардовий купальник з оголеною спиною. Для зйомки обрала таку позу, яка підкреслила її апетитні сідниці.

Знаменитість доповнила свій образ сонцезахисними окулярами. Коротке волосся вклала рівно, а на обличчі не робила макіяж. Таким чином вона не лише показала жіночність та сексуальність, а й похизувалася натуральною красою.



Оля Цибульська у леопардовому бікіні / Instagram / @cybulskaya

У публікації Оля зізналася, що терпіти не може шопінг. Це заняття забирає багато часу, а ще змушує звільняти місце для нових речей. Саме тому Цибульська відправляє на шопінг свого стиліста. Проте потай вона сама заходить у дивні магазини за кордоном та дозволяє купляти собі цікаві речі.

"Тому туфлі від Gucci, куплені на останні гроші в Парижі, коштують мільярд поцілунків до ранку під Лувром і тисячі історій, які можна буде розповісти дітям тільки після 18-ти. Тому що мама ще та гаряча штучка!", – написала зірка.