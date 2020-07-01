Завжди ніжна й витончена фіналістка проєкту "Холостяк" приголомшила новою зйомкою. Дана Оханська позувала перед камерою у леопардовому купальнику з екстримально відвертим декольте та на високих підборах.

Поетеса Дана запам'яталась глядачам реліті-шоу "Холостяк" не лише чуйною, а й відвертою дівчиною, яка не соромиться власних еротичних фантазій. В інстаграм-профілі вона показала пікантне відео, яким довела свою спокусливість. Дівчина, яка обожнює позувати на камеру, влаштувала екстравагантну зйомку в купальнику.

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Дана обрала зухвалий look. На ній суцільний купальник з леопардовим принтом та чорною вставкою. Тендітну талію підкреслює оригінальна шнурівка, проте вся увага користувачів була прикута до грудей дівчини, які спокусливо виглядали завдяки екстримально глибокому декольте.

На струнких довгих ніжках вона акцентувала завдяки високим підборам чорного кольору, які гармоніювали з масивними сережками та сонцезахисними окулярами. Екстравагантності її вигляду додав рушник на голові, який підкреслював атмосферу відпочинку й релаксу.

На відео сексапільна Дана позувала з піцою у руках та келихом прохолодного ігристого. Тлом для фотосесії став фургончик для подорожей, а локацію прикрасили квітами.