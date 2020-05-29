Leopolis Jazz Fest святкує 10 років: які виступи зірок можна буде послухати онлайн

Один з найбільших музичних фестивалів України – Leopolis Jazz Fest – цьогоріч довелось скасувати через пандемію коронавірусу. Але саме у 2020 році джазовий фестиваль мав відзначити 10-річницю події, тому організатори вирішили влаштувати свято, але лише в онлайн-форматі.

Музична подія матиме назву Leopolis Jazz Fest. Birthday Live і з 4 по 7 травня тішитиме своїх відданих слухачів найкращими композиціями, які лунали зі сцени фестивалю минулими роками.

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Організатори повідомляють, що записи зірок джазу будуть продемонстровані лише один раз на офіційному каналі Leopolis Jazz Fest в YouTube і більше не будуть публікуватися в мережі. Втім, насолодитись виступом улюбленого артиста – це вже чудовий подарунок до 10-річчя події, тим більше, що музиканти активно підтримали ідею відтворити атмосферу фестивалю онлайн і дали дозвіл на показ їхніх концертів.

Варто нагадати, що ювілейний 10 фестиваль Leopolis Jazz Fest був запланований на 25-29 червня 2020 року у Львові. Але через пандемію COVID-19 його перенесли на наступний рік. Нові дати фестивалю – 24-28 червня 2021 року.

Вашій увазі також пропонуємо графік онлайн-виступів на Leopolis Jazz Fest. Birthday Live 4-7 червня 2020 року.



Графік онлайн-виступів на Leopolis Jazz Fest. Birthday Live / Пресслужба фестивалю

Графік Leopolis Jazz Fest. Birthday Live!

4 червня (четвер)

YELLOWJACKETS (США)

19:00

Концерт знаменитого американського квартету відкриє Leopolis Jazz Fest. Birthday Live. Музиканти працюють на стику двох жанрів – електричного ф'южн і сучасного акустичного джазу. Yellowjackets – неодноразовий номінант і володар премій Греммі.

MARIO BIONDI (Італія)

21:00

Італійський соул-вокаліст Маріо Біонді, чий голос нагадує знаменитого Баррі Вайта, продовжує традиції зірок "філадельфійського соулу" 70-х років і є одним з найяскравіших представників цього жанру в Європі.

5 червня (п'ятниця)

MARE NOSTRUM: Paolo FRESU – Richard GALLIANO

(Італія - Франція)

19:00

Італійський трубач Паоло Фрезу, французький акордеоніст Рішар Гальяно і шведський піаніст Ян Лундгрен – це тріо Mare Nostrum (назва Середземного моря у древніх римлян). Такі різні виконавці створили в своїй музиці симбіоз культур, спадщин і світоглядів, знайшли гармонію в поєднанні тембрів своїх інструментів і стали однією з найбільш популярних груп Європи. На жаль, піаніст Ян Лундгрен не зміг відвідати концерт у Львові, та через це виступ дуету став унікальним з тонкою і чуттєвою енергетикою.

CHUCHO VALDÉS QUARTET

(Куба-США)

21:00

Чучо Вальдес – кубинський піаніст, композитор і аранжувальник – володар шести Греммі і трьох латинських Греммі, один з найвпливовіших афро-кубинських музикантів в історії, засновник, музикант, композитор і аранжувальник знаменитої кубинської групи Irakere (1973-2005). Чучо Вальдес багато гастролює і викладає, а на карантині часто виходить в прямі ефіри, чим тішить своїх шанувальників.

6 червня (субота)

CHINA MOSES (США)

19:00

Чайна Мозес – відома американська вокалістка, дочка знаменитої джазової співачки Ді Ді Бріджвотер і Гілберта Мозеса. Перші альбоми принесли їй успіх і популярність на французькій соул і попсцені, а платівка Crazy Blues увійшла до рейтингу "100 кращих альбомів 2013 року" за версією британського видання Times. Паралельно з кар'єрою співачки і бек-вокалістки вона працює ведучою на радіо у Франції.

ETIENNE MBAPPE & THE PROPHETS (Франція)

21:00

Етьєн Мбаппе – відомий камерунський бас-гітарист і композитор, який живе у Франції.

"Моя музика натхненна подорожами, людьми, яких я зустрічаю; це кольори, які я бачу, запахи, які я відчуваю, це сміх і іноді біль, який я відчуваю. Ми живемо в складному світі. Єдине, чого мені хочеться – донести радість і взаєморозуміння через мою музику"

7 червня (неділя)

STEFANO BOLLANI - Napoli Trip

(Італія-Франція)

19:00

Стефано Боллані – віртуозний італійський піаніст, композитор, співак і телеведучий. Napoli Trip – це студійний і концертний проєкт, який виник завдяки великій любові Стефано Боллані до Неаполя. Ця любов зародилася ще в дитинстві, коли піаніст у віці одинадцяти років відкрив для себе великого італійського музиканта, яскраве джерело натхнення – Ренато Карозоне.

GORDON GOODWIN'S BIG PHAT BAND (США)

21:00

І фінальним акордом Leopolis Jazz Fest. Birthday Live стане концерт багаторазового номінанта і володаря премії Греммі чудового Gordon Goodwin's Big Phat Band. Він був заснований успішним композитором і аранжувальником Гордоном Гудвіном. Музикант зібрав в Big Phat Band справжніх професіоналів, музикантів-універсалів, здатних виконувати будь-яку музику – свінг, латинський джаз, блюз, класику, рок.

Що відомо про Leopolis Jazz Fest?Це міжнародний джазовий фестиваль, який щорічно проходить в Україні в останні вихідні червня. Перший фестиваль відбувся у 2011 році. Щорічно фестиваль відвідує понад 100 тисяч гостей з України та іноземних країн. У 2016 році фестиваль був визнаний поважним британським виданням The Guardian одним з найкращих джазових фестивалів Європи. Трансляцію концертів фестивалю у Європі здійснює всесвітньо відомий телеканал Mezzo.