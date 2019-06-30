Leopolis Jazz Fest 2019: чим цьогоріч вражав неймовірний джазовий фестиваль – фото та відео

У Львові добігає кінця міжнародний Leopolis Jazz Fest. Упродовж 5-ти днів публіку там розважали джазові легенди з різних країн світу. Традиційно свято музики згуртувало львів'ян та гостей міста.

Leopolis Jazz Fest у цифрах – це одна міжнародна подія, три сцени, понад 300 музикантів і майже сто тисяч відвідувачів з України і світу.

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Джазове свято Львова — у десятці найкращих фестивалів Європи за версією британської газети The Guardian. Традиційно упродовж п'яти днів фестивалило все місто.

Які відомі співаки виступали на Leopolis Jazz Fest

Цьогоріч серед виконавців на фестивалі були джазові легенди з різних куточків світу: канадська співачка Дайана Крол, американський піаніст Чік Коріа та знаменитий Кенні Баррон.

Фестиваль відвідав і джазмен Боббі Макферрін — він на Leopolis Jazz Fest приїздить уже не вперше. Цього року Боббі імпровізував зі зведеним хором Національної музакадемії імені Лисенка. В процесі шоу кожен з артистів мав власний сольний виступ, під час якого працював з глядачами. А на сцену з ним вийшла й українська співачка Джамала.

Боббі Макферрін на Leopolis Jazz Fest: дивіться фото

Виступив і львівський муніципальний хор "Гомін". Вони написали фінальний саундтрек до серіалу "Чорнобиль" від HBO.

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Втриматися від джазування упродовж 5-ти днів було практично неможливо. Фестиваль охопив три головні сцени в центрі, а також — майданчики для вуличної музики. Тепер організатори готуються до Jazz Fest-2020: свято наступного року буде особливим, бо ювілейне – 10.

Що відомо про Leopolis Jazz Fest?Це міжнародний джазовий фестиваль, який щорічно проходить в Україні в останні вихідні червня. Перший фестиваль відбувся у місті Лева ще в 2011 році. Щорічно його відвідує понад 100 тисяч гостей з України та іноземних країн.



Цього року джазовий фестиваль розпочався 26 червня і закінчиться у День молоді, 30 червня. На Leopolis Jazz Fest 2019 традиційно працює три сцени, на яких виступають джаз-бенди та виконавці з різних країн: США, Великої Британії, Туреччини, Угорщини, України та інших держав. Окрім цього, у межах фестивалю 28 та 29 червня львів'яни і гості міста мали можливість насолодитися вуличним джазом у рамках проекту Street music by Leopolis Jazz.